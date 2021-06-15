非一句「結束一黨專政」便違法 譚耀宗：要看意圖

稱近年喊口號者有背後目的

駱惠寧說法或屬警告

據國安法第22條，任何人組織、策劃、實施或參與實施「推翻、破壞中國根本制度」等以武力、威脅使用武力或其他非法手段，旨在顛覆國家政權行為，即屬犯罪。譚耀宗昨於港台節目《自由風自由PHONE》上稱，近年高呼「結束一黨專政」的人背後有目的，或涉推翻、顛覆含意；他說共產黨與國家關係非常密切，如有意推翻中共，與維護國家主權、安全有牴觸。被問到支聯會具體哪些行為有問題，譚稱如有具體行為「會繩之於法」，惟若出現相關情况但未至於要檢控，駱惠寧的說法或屬警告。

鄒幸彤：無可能改支聯綱領

譚耀宗另在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，一早認為「結束一黨專政」口號有問題，被問到叫口號會否有後果時，他稱參考法例「不是一句說話的，裏面還有意圖、行動」，但認為口號本身有煽惑性。被問到支聯會有何公開行動涉違法，他說自己並非國安處，但認為若對一國兩制無好處「無謂做」。

支聯會副主席鄒幸彤在同一節目表示，認為駱惠寧的說法屬恐嚇，因他稱喊結束一黨專政的人是大敵，「即是針對要求民主的人」。被問到修改綱領的可能，她明言「無」，強調要堅持綱領，亦認為若當局有意指支聯會犯法，「此時去改綱領是無意義的」。至於會否開會討論，鄒幸彤稱支聯會定期有會議，毋須因官員發言就似驚弓之鳥，會繼續召開本身的會議，駱惠寧有關言論料定會在議程上。

支聯會秘書蔡耀昌接受查詢時說，這段時間建制派和官員對於支聯會有不同說法，難判斷真假及依據，要小心評估和嚴肅對待；支聯會內部有民主程序，有重要事要常委討論和作決定，過去亦一直討論當前政治環境、每月召開常委會。

另外，全國僑聯副主席盧文端在《文匯報》撰文，稱駱惠寧用上「真正大敵」字眼顯示「中央絕不容許任何人利用香港推翻共產黨領導 」，稱支聯會若不自行解散，必須取締。

（港區國安法）