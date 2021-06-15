放下政見抗疫最感動 囑「不能絕望」 陸志聰寄語醫護：毋忘幫病人初心

陸在1986年畢業於香港中文大學醫學院，任職前線醫生至1990年6月，同年7月起擔任行政工作至今。他憶述，當年不懂行政，連院長是誰也不清楚，其上司認為他適合行政工作，嘗試離開臨牀崗位，「一試就試了30年」。

不少醫護曾形容他「貼地」，他說自己視同事為子女，要照顧他們的衣食住行、發展機會，亦會到病房、飯堂等與同事交流，感受醫院氣氛，「入到飯堂，大家都好開心，歌舞昇平，那段時間可放心；如同事不理會你，擰轉面的話，一定有些問題」。

嘆公院硬件老化 頂級醫生也難發揮

被問到多年來有何「棘手」問題，他說管理層要處理資源、人手、軟件硬件及現代化等問題，他形容公院硬件「好老化」，如病人涉多個專科，或要轉移至不同樓層處理，世界級醫療團隊發揮亦「有局限」，他相信隨着兩個十年建院計劃，硬件問題將改善。至於人手流失，他從沒見過空缺被填滿，認為難解決，仍需努力。

過去兩年發生反修例風波、醫護罷工，被問到如何處理「黃藍撕裂」，他說絕大部分醫護是「心地好」，盼幫病人及家屬，理解每人有不同喜好、信仰及政治取態，最感動的是醫護抗疫時能放下歧見，保持專業服務病人。

稱不會移民 「我好鍾意香港」

陸7月1日起休假，11月1日起正式退休。他最不捨得同事和病人，「（多年來的）所見所聞，令我覺得滿足、幸福」。他表示未來發展要視乎機會，承認已有人「招手」。被問到會否加入私營醫療市場，他說「都會諗」；至於加入政府，他笑言不夠條件。

陸讚揚醫護「做得好好」，寄語前線保持服務病人初心，又引五月天《倔強》歌詞，勉勵醫護面對困境時「就算失望，不能絕望」。對於會否移民，他直言不會，「我好鍾意香港」。

（新冠疫情）