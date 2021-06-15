漁護署：未證傳染人 無計劃檢測進口寵物

袁國勇：僅荷蘭水貂有案例 全檢不合理

漁護署又指，自社區發現首宗涉及變種病毒的本地個案，沒有動物檢測呈陽性，如呈陽性，該署會因應病例進一步分析病毒。

被問需否為所有進口動物檢測，袁國勇昨表示，認為應該考慮做法，「既然人入口都要驗，動物入口點解唔驗呢？」據其所知，現時香港沒有為進口動物恆常檢測病毒，如果有入口健康證明，通常不會幫牠們檢測。不過，他同時指出，由動物將新冠病毒傳染人類，全球只曾經在荷蘭水貂發生過，如果要求全部進口的動物都要接受檢測，「好似又不合理」。

翻查資料，去年5月荷蘭曾有兩名水貂養殖員懷疑從水貂感染新冠病毒，世界衛生組織相信屬首宗動物傳染人類個案；荷蘭逾20個養殖場有水貂染疫，觸發當局下令撲殺養殖場內約百萬隻水貂。多個國家都有水貂養殖場大規模爆疫，包括美國、丹麥及西班牙。

自爆發疫情以來，漁護署會將確診者的寵物送往檢疫，並安排病毒檢測。該署昨表示，截至今年6月14日（昨日），共發現17隻動物的新冠病毒檢測呈陽性，包括9隻狗及8隻貓。

（新冠疫情）