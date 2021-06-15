漁護署：未證傳染人 無計劃檢測進口寵物

【明報專訊】港大微生物學系講座教授袁國勇昨推測其中一個變種來源可能是動物傳人，但少女近期從寵物店購買由荷蘭進口的龍貓，檢測結果呈陰性。被問會否考慮為所有進口寵物檢測新冠病毒，漁護署回覆指，由於未有證據指出寵物在人類感染新冠病毒中扮演傳播角色，因此未有計劃檢測進口寵物。
袁國勇：僅荷蘭水貂有案例 全檢不合理
漁護署又指，自社區發現首宗涉及變種病毒的本地個案，沒有動物檢測呈陽性，如呈陽性，該署會因應病例進一步分析病毒。
被問需否為所有進口動物檢測，袁國勇昨表示，認為應該考慮做法，「既然人入口都要驗，動物入口點解唔驗呢？」據其所知，現時香港沒有為進口動物恆常檢測病毒，如果有入口健康證明，通常不會幫牠們檢測。不過，他同時指出，由動物將新冠病毒傳染人類，全球只曾經在荷蘭水貂發生過，如果要求全部進口的動物都要接受檢測，「好似又不合理」。
翻查資料，去年5月荷蘭曾有兩名水貂養殖員懷疑從水貂感染新冠病毒，世界衛生組織相信屬首宗動物傳染人類個案；荷蘭逾20個養殖場有水貂染疫，觸發當局下令撲殺養殖場內約百萬隻水貂。多個國家都有水貂養殖場大規模爆疫，包括美國、丹麥及西班牙。
自爆發疫情以來，漁護署會將確診者的寵物送往檢疫，並安排病毒檢測。該署昨表示，截至今年6月14日（昨日），共發現17隻動物的新冠病毒檢測呈陽性，包括9隻狗及8隻貓。