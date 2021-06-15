查變種源頭 袁國勇倡接觸者驗血清 三方向追蹤 人傳人機會料較動物傳播大

【明報專訊】本港6月初出現首宗源頭不明的變種新冠病毒個案，17歲少女、其母及胞姊共3人染疫，當局至昨日仍未找出源頭。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨指出，已隔離的140名密切接觸者，沒一人驗出陽性，建議他們完成檢疫前接受血清測試，找出有沒有人曾感染。當局亦將確診少女的基因排序與鄰近地區的個案及世衛基因數據庫對照，沒發現脗合的排序。袁形容「睇番應該有個窿」，故血清測試非常重要。他相信人傳人的機會較大，其次是動物傳人和物件傳人。
袁國勇與衛生防護中心總監林文健等昨到少女的天水圍住所、她曾到的旺角寵物店及位於屯門工廈的補習社視察。袁指現時要循三方向追查源頭，最有可能的是人傳人。他建議所有密切接觸者在完成21日檢疫前，需接受血清測試，若知有人曾感染，便可跟進其密切接觸史，追查病毒如何進入香港。
確診少女飼養荷蘭龍貓 檢測呈陰性
袁說，其他國家曾試過藉血清測試找出源頭，「所以我不是太悲觀」。被問血清測試範圍是否應擴大至入境者，他認為應該做，相信政府考慮中。從17歲少女與母親感染後的CT值變化，他相信少女最先感染，再感染母親。
此外，袁指確診少女曾到寵物店買龍貓，故不排除病毒由動物傳人的可能。衛生防護中心昨在涉事寵物店Little Boss檢取逾50個環境樣本化驗。他說，動物傳人的可能性較低，但荷蘭曾出現病毒由水貂傳人，故今次有需要在寵物店取得環境樣本。漁護署昨表示，6月4日接收一隻居於天水圍的龍貓，新冠病毒測試結果呈陰性，牠現時沒有任何與新冠病毒相關的病徵，現正於新界南動物管理中心接受檢疫和獸醫學監察。
曾捕69隻大鼠檢驗 未證可感染傳播
袁國勇亦指，實驗證實N501Y變種病毒可感染大鼠，故推測病毒亦有可能經老鼠傳播，而食環署將展開捕鼠工作，讓港大團隊化驗。不過，他說食環署曾向港大團隊提供69隻大鼠，全對新冠病毒檢測呈陰性，暫未有證據證明本港的大鼠感染新冠病毒。他提醒市民要持續保持家居清潔，防鼠工作要做好。
至於第三個傳播可能性，袁指或由物件傳人，尤其是冷凍食物或貨品。他說，昨到確診者的天水圍天盛苑盛譽閣住所視察，發現雪櫃內有冷凍食物，故取樣本化驗。食環署亦會在天水圍食物供應商，進行大量的食物樣本檢測。
林文健表示，截至6月13日，本港錄得283宗帶N501Y變種病毒的個案，排除了天水圍母女三人後，其餘280宗都是從外地輸入，當中逾七成是無病徵感染，增加了追查難度。
七成N501Y個案無病徵 追查更難
袁國勇指，目前的好消息是，確診者的全部密切接觸者沒驗出陽性；但壞消息是，七成確診變種病毒的病人都無病徵，故社區仍可能有隱形傳播鏈，籲市民盡快接種疫苗。他又形容少女群組未造成疫情爆發是「好彩」。
另外，本港昨新增一宗輸入個案，連續7日本地零確診。該輸入個案為一名40歲女子，6月12日從印尼抵港，驗出L452R變種病毒株。昨有少於5宗初步確診。