查變種源頭 袁國勇倡接觸者驗血清 三方向追蹤 人傳人機會料較動物傳播大

袁國勇與衛生防護中心總監林文健等昨到少女的天水圍住所、她曾到的旺角寵物店及位於屯門工廈的補習社視察。袁指現時要循三方向追查源頭，最有可能的是人傳人。他建議所有密切接觸者在完成21日檢疫前，需接受血清測試，若知有人曾感染，便可跟進其密切接觸史，追查病毒如何進入香港。

確診少女飼養荷蘭龍貓 檢測呈陰性

袁說，其他國家曾試過藉血清測試找出源頭，「所以我不是太悲觀」。被問血清測試範圍是否應擴大至入境者，他認為應該做，相信政府考慮中。從17歲少女與母親感染後的CT值變化，他相信少女最先感染，再感染母親。

此外，袁指確診少女曾到寵物店買龍貓，故不排除病毒由動物傳人的可能。衛生防護中心昨在涉事寵物店Little Boss檢取逾50個環境樣本化驗。他說，動物傳人的可能性較低，但荷蘭曾出現病毒由水貂傳人，故今次有需要在寵物店取得環境樣本。漁護署昨表示，6月4日接收一隻居於天水圍的龍貓，新冠病毒測試結果呈陰性，牠現時沒有任何與新冠病毒相關的病徵，現正於新界南動物管理中心接受檢疫和獸醫學監察。

曾捕69隻大鼠檢驗 未證可感染傳播

袁國勇亦指，實驗證實N501Y變種病毒可感染大鼠，故推測病毒亦有可能經老鼠傳播，而食環署將展開捕鼠工作，讓港大團隊化驗。不過，他說食環署曾向港大團隊提供69隻大鼠，全對新冠病毒檢測呈陰性，暫未有證據證明本港的大鼠感染新冠病毒。他提醒市民要持續保持家居清潔，防鼠工作要做好。

至於第三個傳播可能性，袁指或由物件傳人，尤其是冷凍食物或貨品。他說，昨到確診者的天水圍天盛苑盛譽閣住所視察，發現雪櫃內有冷凍食物，故取樣本化驗。食環署亦會在天水圍食物供應商，進行大量的食物樣本檢測。

林文健表示，截至6月13日，本港錄得283宗帶N501Y變種病毒的個案，排除了天水圍母女三人後，其餘280宗都是從外地輸入，當中逾七成是無病徵感染，增加了追查難度。

七成N501Y個案無病徵 追查更難

袁國勇指，目前的好消息是，確診者的全部密切接觸者沒驗出陽性；但壞消息是，七成確診變種病毒的病人都無病徵，故社區仍可能有隱形傳播鏈，籲市民盡快接種疫苗。他又形容少女群組未造成疫情爆發是「好彩」。

另外，本港昨新增一宗輸入個案，連續7日本地零確診。該輸入個案為一名40歲女子，6月12日從印尼抵港，驗出L452R變種病毒株。昨有少於5宗初步確診。

明報記者

（新冠疫情）