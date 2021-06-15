醫局門診針前評估 梁子超：未必能解信心問題

醫管局前日表示，本月25日起為普通科門診病人如長者、長期病患者等，提供接種前評估服務，預計最快6月22日開始預約。梁子超昨日在港台《千禧年代》表示，疫苗接種初期的風險通報出現問題，令部分長者和長期病患者對打針有虛驚和誤解，因當時政府對關於疫苗的誤解沒有正面澄清，而是叫市民諮詢醫生，即使現時提供評估服務，也未必能解決信心問題。梁認為最重要是向市民清楚解釋，「已經有那麼多億劑的疫苗在全球使用，對於老人家及長期病患者，究竟在什麼情况下真的不適宜打針，要清楚說出來」。

至於院舍若達到七八成接種率時是否可以放寬探訪，梁子超稱，新加坡近日也有醫院爆疫，當中不少人已打疫苗，故即使有七八成接種率也不代表是「刀槍不入」；院舍內沒打疫苗的長者仍有可能受感染，是否放寬院舍探訪應視乎社區疫情。

社協倡增私醫針前檢查資助

社區協會組織幹事連瑋翹在同一節目表示，醫管局向病人提供疫苗評估服務是好事，他建議政府增加對私家醫生的資助，讓有意打針者可先做一些簡單檢查，減輕對醫管局評估服務的壓力。

（新冠疫情）