原稱打針者少7月停運 伊館接種中心暫撤決定

食衛局：未接通知 已向機構了解

食衛局回覆稱未接獲通知結束營運，已向機構了解，如有更新安排會適時公布。

前日稱財政壓力 昨說市民趨積極

伊利沙伯體育館接種中心的營運機構為「香港創新醫療學會」，有份合作營運的包括「醫護誠信同行」等團體。醫護誠信同行主席林哲玄前日去信該接種中心的員工，稱該中心接種人數一直偏低，香港創新醫療學會面對巨大財政壓力，決定提早至6月30日結束營運該中心。

林哲玄昨午向本報表示，中心接種能力每日可打2000針以上，但每日實際只有400至500人打針，未及接種能力四分之一，故決定提早結束營運。

不過，香港創新醫療學會創會會長劉少懷及後接受本報查詢時表示，7月後仍會繼續營運。他解釋，因該中心每日只有數百人打針，故不用再安排部分兼職員工上班，才出信通知該中心的員工有關安排。他又說，伊館附近較多學校，盼有地利吸引學校團體預約接種，但暫時沒收到學校預約團體打針。

林哲玄昨晚表示，因應疫苗接種年齡擴大以及市民轉趨積極，將繼續觀察打針人數，暫時取消提早結束營運的決定。

官涌中心：近日幾爆滿 信會有盈利

將軍澳體育館接種中心同樣供接種復必泰疫苗，負責營運的康健國際醫療集團的營運總監梁國齡說，該中心每日最多可為3000人打針，近日每日有1500至1600人打針，每日大約可維持收支平衡，但若由接種計劃首日開始計，暫時仍虧蝕。

至於可供打科興疫苗的佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，中心醫務總監郭寶賢表示，約3星期前開始，每日都有約2000人打針，接近爆滿，相信與政府容許持雙程證者打針，以及近日有不少疫苗推廣活動有關，有信心營運該中心有盈利。

（新冠疫情）