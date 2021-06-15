20歲下打針者逾2600增兩倍 12至15歲昨開打 總接種人數反少逾萬

另外，新冠疫苗接種計劃已開展109日，昨天有逾3萬人打針，較前一日的逾4.2萬人少。

12至15歲者昨天首日可接種復必泰。據疫苗專題網站，新增了該組別可打針後，19歲或以下年齡組別昨有2619人打針，而之前的3日（11至13日），19歲或以下只有16至19歲者能打針，每日約有730至835人接種。

有打針青少年盼回鄉縮短隔離

家長聞「或打針方可返學」着接種

記者昨早10時到荔枝角公園體育館接種中心，目測至12時的兩小時內有逾70人前來打針，當中約20人有家長陪同或有向職員展示接種同意書。陪同兒子打針的梁先生表示，他們早已付款預約參加星夢郵輪海上遊，當時沒規定其12歲兒子必須打針，其後政府降低接種年齡，所以兒子要按政府與郵輪公司規定打針方能上船。其子梁同學說，期望赴海上遊，並稱全家人已完成接種，沒有副作用，自己即使不去海上遊也會打針。

14歲的徐同學說，上月接種子宮頸癌疫苗，憂慮接種新冠疫苗或有副作用，但在網上搜尋過資料後顯示沒影響，故放心接種。在港與外婆同住的她說已有一兩年沒到東莞探望父母，計劃暑假回鄉，盼打針後可縮短到內地後的隔離時間。

12歲的王同學一家最快下月中移民加拿大；同行的王父早已接種，認為打疫苗可保護自己，他和太太打針後沒副作用，所以不擔心女兒打針。14歲的蔡同學則應父親要求打針，蔡父表示，政府日後或要求學童打針後才可回校上學，故着兒子盡早接種。

營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心的香港創新醫療學會，創會會長劉少懷說，該中心昨日有10多名12至15歲青少年打針，希望之後有更多學校預約團體接種。營運將軍澳體育館中心的康健國際醫療集團，營運總監梁國齡稱該中心昨日有1500至1600人預約打針，當中約四分之一、即約400人是18歲以下。

許樹昌：好開始 梁子超：不算少

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，12至19歲組別有逾2600人接種「是好開始」，相信全日復課、戶外體育運動可豁免戴口罩，以及稍後推出的「旅遊氣泡」，可推動年輕人接種。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，昨日12至19歲青少年接種數字「不算太少」，相信部分家長希望觀察數據多一段時間才決定是否讓子女接種。他相信隨着青少年接種數字提高，加上沒出現嚴重異常事件，家長會更放心。

公務員事務局長聶德權在facebook表示，昨日到較多青少年預約的港怡醫院接種中心視察，見到不少12至15歲青少年由家長陪同打針。他說暑假將至，不少青少年外出上暑期班及與朋友遊玩等，打疫苗可大大減低感染風險，呼籲市民盡快打針。

明報記者

（新冠疫情）

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