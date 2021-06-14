區議員：屯門官地近油庫 無人會住

遠離屯門市中心 倡建辦公大樓

屯門（三聖）區議員巫堃泰說，前海水化淡廠用地毗鄰香港石油化學公司的油庫，儲存了苯乙烯及白礦油，若油庫不搬走，政府檢討多少次用地規劃也沒用，「無人會住在油庫旁」。他說該處靠近「三跑飛機噪音預測等量線25」的範圍，飛機噪音問題嚴重，加上遠離屯門市中心，不在鐵路沿線，交通配套差，最近的商場已是黃金海岸，認為不應用作發展住宅，但可考慮用作興建類似科學園的辦公大樓。

元朗3地倘建住宅 憂人口超負荷

8幅位於元朗的CDA土地之中，3幅鄰近朗天路及朗屏路，目前作棕地用途。元朗（屏山中）區議員張智陽說，該3幅地位處天水圍及橫洲第一期發展中間，認為未有迫切需要再將3幅地改劃作住宅發展，否則該區人口會「爆炸性」增長，基建及交通未能負荷，目前應先做好基建。他說該3幅地附近村屋密度低，以往雖不時有發展商申請改劃作發展住宅，但據知附近居民有反對聲音，不建議大規模發展。

（土地待用系列‧二之一）