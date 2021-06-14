2014年納優先重建 十三街「五街」未有計劃

議員料地積比低減重建意欲

九龍城俗稱「十三街」及「五街」的兩幅用地面積分別2.84及1.86公頃，早於2014年提交政府的「九龍城市區更新計劃」已納入優先重建範圍，至今仍未有實際計劃。規劃署在最新檢討文件表示，該兩個CDA項目至今已擱置22及14年，當年地區諮詢平台提議將該兩個CDA項目範圍拆細，以減低集齊業權的難度；又稱十三街因有大量業主居住，亦有不少商戶經營，當局正檢視如何推動重建。

九龍城區議員（宋皇臺）楊振宇稱，該區大部分居民殷切希望重建，又稱觀塘裕民坊業權更分散，市建局亦成功收購重建，估計兩幅地的地積比較低，可能令市建局及其他發展商重建意欲不大，但認為當局如不修改地積比，都可興建較矮的公屋，遠比不重建好。

批藍圖未批圖則 同珍用地擱28年

除了規劃署提出要檢討的12幅CDA土地外，本報初步統計，最少21個CDA項目獲城規會批准「總綱發展藍圖」後，至今沒有發展，其中5個仍未獲批建築圖則，包括擱置28年，位於葵涌同珍公司範圍內的用地。同珍集團於2013年曾就城規會為工廠高度限制的決定提出司法覆核，最終勝訴，該處擬作商住發展。另外亦包括擱置達22年的荔枝角荔康街嘉里鴻基貨倉（面積2.37公頃）、即將擬發展作「首置盤」的石硤尾大坑西邨，以及油塘海旁兩幅土地。

立法會建測規園界議員謝偉銓認為，十三街因業權太分散，加上被劃作CDA，不少小業主對賠償都有期望，過往曾有意見認為應交市建局重建十三街，但重建涉及市建局資源運用、現金流，以至政府能否提供遷置資源，導致該處重建舉步維艱。

（土地待用系列‧二之一）