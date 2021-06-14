屯門半個維園大官地閒置26年 最少33綜合發展區用地未發展 「凍結」10萬單位

規劃署倡重檢12同類CDA地 全部閒置10年或以上

城規會回覆稱，一般情况下批給CDA的展開發展期限為4年，申請人可申請延長，但累積的總延長期不得超過核准發展計劃原來的展開發展期限，若申請人未能在訂定期限內展開發展，有關規劃許可便告失效。

政府1976年起推行綜合發展區政策，目的是鼓勵私人業主透過整合零散土地重新規劃。當有關土地劃作CDA後，發展商需統一設計及發展，並向城規會提交總綱發展藍圖等；當城規會審批後，若申請人要再作修改，須重新申請。

規劃署每兩年檢討已劃作CDA三年或以上的土地，今年最新完成的檢討涉及117幅CDA土地，59幅位處新界，58幅位處市區，面積分別約443公頃及142公頃。撇除已完成發展及正展開工程的項目，本報初步統計發現，最少33幅CDA仍未發展，涉及面積達210多公頃，若以每公頃可建500個單位推算，估計凍結單位數目逾10萬伙。

規劃署：屯門海水化淡廠官地可建屋

規劃署在文件建議重新檢討12幅CDA土地的規劃用途、範圍及發展密度（見表）。這12幅地均閒置最少10年，其中3幅閒置26年，包括屯門樂安排前海水化淡廠的9公頃官地，該處部分土地現用作跳蚤市場。規劃署稱該地為「熟地」，且面積大，相信可為住宅帶來一定供應，但需改善該區基建及交通。

另外兩幅閒置26年、由多個業權持有的CDA土地均位於牛潭尾，面積19.7及9.6公頃。規劃署稱，過去有發展商提出發展兩地作商住項目及低密度洋房，但最終撤銷申請，隨着政府已邀請港鐵詳細規劃北環線，該處為北環線途徑位置，料發展潛力大增。

謝偉銓籲縮CDA範圍 容分批發展

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，政府設立CDA原意是好，但實際執行卻極困難，包括不少CDA業權分散，業主不易集齊業權，且業主之間或因利益、風險攤分、設計等未達共識而擱置發展；即使有共識，亦因審批流程繁複，或發展商因社會變化重新修改圖則等因素，導致項目拖延。

謝又批評政府閒置屯門樂安排用地26年不發展是「離譜」，建議政府在目前土地短缺下，全盤檢視綜合發展區政策，包括減少CDA範圍，並容許業主分階段發展及加快審批，以盡快提供住宅。

本研社：土儲被低估 合理化明日大嶼

本土研究社成員陳劍青認為，CDA政策源於政府盲目相信發展商能夠有效整合業權，導致不少土地閒置多年，又認為CDA的制訂是偏幫大發展商，最終導致在CDA範圍內的小型土地亦難單獨發展。他又說，政府閒置用地未有計及撥作臨時用途的土地，包括屯門樂安排用地，認為政府低估土地儲備，以合理化未來可能發展郊野公園及「明日大嶼」計劃。

明報記者

（土地待用系列‧二之一）

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