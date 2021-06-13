美領事指國安法製「脅迫氣氛」 駐港公署炮轟

詩作化影像 1.9萬元成交

王丹：捐出建紐約六四館

另外，八九民運學生領袖王丹詩作《沒有煙抽的日子》，經港台音樂人和藝術家數碼化處理，製成視覺藝術品，近日在台灣拍賣並成交，王丹稱所得款項會全數捐贈給民間智庫「對話中國」，用於支持在紐約設立六四紀念館的項目。

有關詩作由居台的香港藝術家林子邦和台灣音樂人吳柏蒼合作、通過數碼化技術製成視覺藝術品，在台灣音樂內容數碼收藏交易平台OURSONG拍賣，被一匿名者以2399.56美元（約1.86萬港元）購得。自由亞洲電台報道，吳柏蒼上周四（10日）表示，該套程式可利用輸入的文字來構成一幅影像，他們輸入王丹的詩句就能畫出王丹那幅在天安門廣場的照片，製作這作品其中一個目的，是為了讓年輕一代記住和理解六四歷史。