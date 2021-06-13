美領事指國安法製「脅迫氣氛」 駐港公署炮轟

【明報專訊】美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）近日接受路透社訪問，訪問引述他表示《港區國安法》營造一種「脅迫氣氛（atmosphere of coercion）」，威脅香港自由及香港作為國際商業中心地位。新華社昨日報道，外交部駐港公署不點名批評美國駐港官員近日接受個別媒體採訪發表涉港謬論，信口雌黃、顛倒黑白，公然污衊香港國安法，唱衰香港發展前景，嚴重背離領事官員身分和職責，外交部駐港特派員公署發言人表示強烈譴責和堅決反對。
詩作化影像 1.9萬元成交
王丹：捐出建紐約六四館
另外，八九民運學生領袖王丹詩作《沒有煙抽的日子》，經港台音樂人和藝術家數碼化處理，製成視覺藝術品，近日在台灣拍賣並成交，王丹稱所得款項會全數捐贈給民間智庫「對話中國」，用於支持在紐約設立六四紀念館的項目。
有關詩作由居台的香港藝術家林子邦和台灣音樂人吳柏蒼合作、通過數碼化技術製成視覺藝術品，在台灣音樂內容數碼收藏交易平台OURSONG拍賣，被一匿名者以2399.56美元（約1.86萬港元）購得。自由亞洲電台報道，吳柏蒼上周四（10日）表示，該套程式可利用輸入的文字來構成一幅影像，他們輸入王丹的詩句就能畫出王丹那幅在天安門廣場的照片，製作這作品其中一個目的，是為了讓年輕一代記住和理解六四歷史。