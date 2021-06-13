駱：中央將續完善一國兩制 劉兆佳：用意盼港人勿擔心

有參與論壇的全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，駱的講話是冀港人不要擔心中央會改變一國兩制，中央過去所做的一切都是為一國兩制行穩致遠，而相關制度的更新已在進行，例如選舉制度改革等；港澳辦副主任張曉明曾提及未來要將人大釋法、中央向特首發指令制度化，做國安教育及媒體管理。

稱中共支持港兩抗金融危機

駱惠寧讚揚，1980年代，鄧小平等中國共產黨人「在當時資本主義和社會主義兩大陣營尖銳對立的背景下，作出『一國兩制』政治決斷，需要何等的胸懷和勇氣？」而香港回歸以來，中共領導一國兩制在探索中不斷前進，5次釋法、頒布《港區國安法》、「完善特區選舉制度」，「支持香港抵禦兩次金融危機和兩次重大疫情」，香港國際影響力日益提升。他反問：「那些在回歸前斷定『香港已死』的西方媒體，該如何解釋香港『持續多年被評選為全球最具競爭力地區』這一事實？」他批評，今天仍在唱衰香港、宣稱「兩制已死」的人，歷史將繼續以無可辯駁的事實回應他們的無知與偏見。

他又表示，2019年的修例風波，嚴重破壞香港繁榮穩定和挑戰一國兩制原則底線，如果沒有中央一系列撥亂反正的重大決策，香港如何能從「黑暴」、「攬炒」中走出，「又怎能迎來由亂及治的重大轉折？」

林鄭：中央堅守一國兩制初心

梁振英：基本法是法治最高體現

特首林鄭月娥致辭時稱，過去兩年本港面對前所未有的政治衝擊，出現危害國家安全的極大風險；在黨領導下，中央始終依憲法辦事，堅持一國兩制原則，及時讓香港由亂向治；中央堅守對一國兩制的初心，充分展現中國共產黨對理想的堅持、對信念的堅定，和那份來自共產黨制度優勢的自信。她說作為現任特首，深度參與過去兩年有關的工作，這是她的深刻體會。全國政協副主席梁振英致辭時形容，《基本法》是法治的最高體現，其起草方式「是民主的最高體現」。