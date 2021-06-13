鄒幸彤：口號意為追求民主 引司徒華語 蔡耀昌：過去已解釋

全國港澳研究會副會長劉兆佳昨日稱，支聯會常說「結束一黨專政」綱領並非要結束中共統治，而是不接受體制，但他認為「中央唔係咁睇」，指支聯會協助民運分子逃亡海外，支聯會會員、參與活動的人都「心知肚明」是想結束中共統治，引入西方的政黨輪流執政方式。他又批評，支聯會對「結束一黨專政」的說法一直都有演變，或知道現時形勢非常不利，改說非針對政府或共產黨要打倒。

稱「中央唔係咁睇」

劉兆佳質疑支聯改說法

支聯會副主席何俊仁今年曾在立場新聞的訪問中解釋，「結束一黨專政」是指中共領導的管治方式是多黨合作制，但出現一個專政的趨勢，支聯會目標是建議共產黨透過選舉贏取政權，贏家執政。

蔡：找不到通過五大綱領紀錄

支聯會成員對「結束一黨專政」涵義沒統一說法，支聯會最初提出該綱領的來由亦難找到紀錄。蔡耀昌說，早前因應傳媒查詢也翻查過會議文件，找不到討論或通過五大綱領決定的會議紀錄，而五大綱領最早出現在第二屆工作報告；結束一黨專政口號出處是來自「四五行動」於1989年5月舉行的「關注中國民運」靜坐集會。