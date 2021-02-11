駱惠寧：喊「結束一黨專政」者是港大敵 鄒幸彤批恐嚇：支聯綱領不改 蔡耀昌稱將商討應對

港府官員近日未有明言「結束一黨專政」口號是否違反《港區國安法》。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，駱惠寧提及「結束一黨專政」，肯定認為口號不單不承認中國共產黨領導地位，甚至有意圖推翻中共領導。他又引述全國僑聯副主席盧文端在本報所撰文章，指支聯會的問題不僅是針對此一口號，政府會全盤檢視，包括有否與不同外部勢力聯繫、歷史和行動等。

4駐港機構合辦 3任特首主禮

中共與兩制論壇650人出席

中聯辦、駐港國安公署等4個中央駐港機構昨日在會展舉行中共與一國兩制主題論壇，有650人出席，由駱惠寧、特首林鄭月娥、兩名全國政協副主席董建華和梁振英等主禮，4人中只有董建華沒上台致辭，2月上任的中聯辦秘書長王松苗擔任主持。

駱惠寧在長約30分鐘的主題演講中提到，「那些叫囂『結束一黨專政』、否定黨對『一國兩制』事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毁壞『一國兩制』制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵」。他續稱，事實將繼續證明，維護中共的領導就是維護一國兩制。

王志民曾稱口號「偽命題」

譚耀宗：要結合不同情况看

有出席論壇的全國人大常委譚耀宗稱，駱惠寧講清楚什麼口號有問題是好事，他希望大家不要再用。時任中聯辦主任王志民曾稱結束一黨專政是偽命題，如今駱惠寧的說法是否反映中央更強硬立場？譚回應稱，因為過去幾年發生變化，有些人利用一句口號，而背後有其政治目的，結合外國勢力，故要結合不同情况一起看。至於支聯會是否要被取締，他說任何組織都要遵守《港區國安法》和香港法律，犯法便要承擔責任。

行會成員葉劉淑儀會後稱，「如果你真係要推翻一黨專政、打倒國家，咁當然係有問題啦」，她奉勸市民不要嘗試叫這些口號。

支聯會副主席鄒幸彤回覆本報查詢時強調，支聯會是追求民主的組織，而「結束一黨專政」是追求民主，她認為不是「結束一黨專政」口號的問題，而是政權想將追求民主的組織定義為犯罪，相信會有不同行動針對各民間團體。她反指香港繁榮穩定的大敵是政權的濫權。

民主黨：兩制容港意識形態有別國家

民主黨主席羅健熙回應稱，一國兩制的設計容許香港在社會制度、意識形態上與國家有差異，一國兩制的重要組成部分是開放、多元、尊重差異。

保安局稱有否犯社團例看證據

陳文敏：官員觀點無法律效力

資深大律師湯家驊說，駱是表達己見；從法律上只要保安局長掌握證據，任何團體危害國家安全，可引用《社團條例》取締。本報向保安局查詢會否引用《社團條例》取締支聯會，保安局回覆稱個別團體運作或其行為有否觸犯社團條例或港區國安法，港府會按證據和實際情况依法處理；又提到國安法已清楚列明顛覆國家政權罪的犯罪元素。

對於保安局長是否能單憑口號就引用《社團條例》取締組織、駱是否劃下紅線，港大法律學者陳文敏回覆稱，官員對法律的理解值得注視，但這些只是觀點而非法律，對法院無約束力和法律效力，最終和具約束力的還是法院判決。

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