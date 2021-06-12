40電影檢查員 全屬通訊局主任

【明報專訊】通訊事務管理局辦公室（通訊辦）轄下的電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）負責根據《電影檢查條例》第392章為影片評級，所有擬公映的影片須先獲電影檢查監督，即身兼通訊事務總監的電影、報刊及物品管理專員批准，發出核准證明書，並由電影檢查員評級，任何人不滿決定，可要求審核委員會覆核有關決定。翻查電影檢查員小組名單，現有40名電影檢查員，全屬通訊局娛樂事務管理主任職系。
港英有秘密審查
七八十年代述文革片曾被禁
浸大電影學院副教授吳國坤表示，殖民地時期的港英政府有秘密審查電影，主要涉及不可破壞鄰近地區關係、不可煽動暴力等。他說1980年代電影《假如我是真的》講述一名內地上山下鄉的青年扮高幹子弟，被識破後自殺，該片一度被禁上映，另講述文革的《皇天后土》上映半日被禁，當時有說是因為中方人士投訴。吳稱電影審查於1970、80年代漸趨透明，1988年11月10日制定電影分級制度後，少有一刀切禁止某齣電影上映，而上述兩齣電影翌年獲解禁。
浸大電影學院前總監卓伯棠表示，1970年代電影《再見中國》拍攝文革時期偷渡來港的倖存者，電影同被指破壞本港與鄰近地區關係而被禁，他稱是因為當時新華社對該電影「有意見」，形容不能上映是政治決定，該電影於1980年代末解禁。