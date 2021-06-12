《十年‧自焚者》導演周冠威：政府插多刀 最想電影業死？

憂更大自我審查 批未列明限制

周冠威說，內地審查制度較清晰，列明限制，不少香港電影人已習慣在灰色地帶「打滾」，而今次港府修訂的審查原則並非事前審查，而是電影完成拍攝後審查，他大呼恐怖，「投資咁多工作人員、資金，最後先話唔畀放映？」他又說，新增的審查原則抽象，給人感覺是「人治」，創作者也可能「有無限想像的恐懼」，將有更大的自我審查。

問到他日後有否機會再拍如《十年》的政治題材，周冠威稱不會回應，「如果我答，就係自我審查，應該係佢（政府）話我知咩可以拍，咩唔可以」。他批評政府未有列明限制的做法不堂堂正正，「係小人之風」。

黃秋生：回應會犯法 高先：業界有擔心

藝員黃秋生被問到新增的原則時說「唔回應喇……唔知條界響邊」，更笑言「回應都犯法」。發行《十年》的高先電影早前亦曾取消《理大圍城》放映會，其總經理曾麗芬向商台表示，業界對新指引有擔心，預料行業會受一定影響，未來會視乎「電檢證」而安排放映。

（港區國安法）