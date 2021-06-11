港星氣泡再延 下月初檢視啓航日

政府發言人稱，商經局長邱騰華與新加坡共和國交通部長易華仁一直保持定期溝通，雙方認為應繼續審視有關發展，確保疫情保持穩定，於7月初會決定旅遊氣泡的下一步安排。昨日香港無本地源頭不明個案，過去7日不明個案平均每日0.1429宗；而新加坡昨有兩宗源頭不明個案，過去7日每日平均1.1429宗，兩地均無超過5宗，未觸及熔斷機制。

另外，政府昨公布將去信酒吧，要求選定餐飲業務運作模式，或以酒吧模式經營，選定後不能在指明期間改變。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，相信政府有聆聽業界，得知難以定性酒吧、餐廳及純酒吧的分別，而有此修訂。東區健康村區議員裴自立昨表示收到區內太平洋酒吧（Bar Pacific）申請取消酒吧批註及更改為食肆，而東區其他太平洋酒吧亦有類似申請。

酒吧食肆模式須二選一

業界：政府有聆聽業界

另外，稻苗學會將於6月下旬至8月推出疫苗抽獎，曾打兩針及曾到贊助獎品的食肆消費便合資格，料送出的餐飲現金劵總額逾30萬元，每張最少2000元；有個別飲食集團更送出逾兩萬元的大獎餐飲現金劵。

（新冠疫情）