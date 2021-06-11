理大比對各地基因排序無果 學者：首宗英變種源頭仍懸疑

昨日有少於5宗初步確診，新增兩宗輸入個案，當中20歲男子從英國抵港帶L452R變種病毒株，另一51歲男子從毛里塔尼亞抵港則帶N501Y，兩人均無接種疫苗。

港未獲菲律賓尼泊爾排序

蕭傑恒盼政府與兩國溝通

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒回覆查詢稱，已分析今年4月底至5月底逾200個地區共9萬個英國變種病毒基因排序，包括台灣（4月底的病毒基因排序）、印尼、深圳等，均與感染英國變種的17歲女生的病毒基因排序不相似，分別有逾20個基因突變不同，故其染疫源頭仍是「懸疑」。他說，現只取得台灣4月底病毒基因排序，正待取得當地近期數據再分析。

他續說，北歐瑞典病毒基因排序與女生基因排序最相似，但仍有15個基因突變不同，而本港最近沒有北歐地區輸入個案，不排除病毒經其他地區再傳入香港，暫未找到源頭。至於有否可能是本地變異，蕭傑恒認為女生的基因排序與早前本地流行病毒株相差甚遠，故本地衍生變異機率很低。

稱本地衍生變異機率很低

蕭補充，本港未能取得部分較落後地區的基因排序，如菲律賓及尼泊爾，故未能比對女生與該些地方的病毒基因排序；而相關地區輸港的個案病毒量低，未能完成全基因排序，盼港府與相關地區溝通。

（新冠疫情）