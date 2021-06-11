評估打針風險 兒科敏感科研設門診

謝詠儀表示，開設指定門診由醫管局的醫生計劃及統籌，初步構思是希望在4個培訓中心提供服務，即瑪麗醫院、威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，目前仍待醫管局批准，未知開展服務的時間表、服務量等。

另外，現時29間社區疫苗接種中心將於9月底停止運作，公務員事務局長聶德權昨表示，9月後會照顧特定群組的需要，例如長期病患者，或本身想打疫苗但趕不及接種第二針者。他說屆時可到私家診所接種科興疫苗，而BioNTech疫苗則要視乎場地安排，強調屆時接種數量一定不及現時接種中心，呼籲身體條件許可的市民最遲8月底接種第一劑。

社區接種中心9月底停運

長期病者打復必泰「要看場地」

他說目前BioNTech存量不足50萬劑，政府會與藥廠商討調整疫苗付運日程，同時密切留意預約情况，確保供應足夠。

（新冠疫情）