袁國勇倡先公布「背景病發率」 陳肇始：數據待蒐未能提供

本港專家早於2月疫苗接種計劃展開前，已表示須準備嚴重反應背景發生率，以便檢視與疫苗關係。本報去年12月底曾向衛生署查詢36種打針後可能出現的異常事件背景發生率，包括橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症等，衛生署今年1月初只提供其中兩項不良反應的背景發生率。

至5月中旬，政府召開記者會公布打疫苗者出現死亡、急性中風死亡、心肌梗塞死亡和流產等的發生率，並與背景發生率比較，其後逢周三更新背景發生率。

公布方式改 聶德權：吸數月經驗

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會本月初決定不再公布所有打疫苗後死亡個案，要與疫苗有潛在關聯才公布，但袁國勇認為政府應公布。公務員事務局長聶德權昨強調採取高度透明及開放原則處理疫苗資訊，但汲取數個月經驗後調整公布方式，稱過去很多死亡個案未確立與疫苗有因果關係。他強調不是不公布資訊，現時有定期發放報告。

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