有中學派口罩書券「鼓勵」 小學「僅小六可打」難達標

創知中學：發信詢家長意願 冀下月外展隊到校

創知中學校長黃晶榕說，該校已有55%教職員接種至少一針，部分教師得悉校方計劃申請外展接種，表示希望與學生一起打針。他說今日會發信了解家長意願，冀下月2日可安排外展隊到校，每名接種者可獲50元書券及口罩。對於教育局長楊潤雄稱若學校接種率達七成至八成，學生可恢復全日面授課，黃表示希望當局放寬門檻，若接種率理想，即使未達七八成，局方仍可讓學校安排全日制活動，包括於暑假安排全日補課。

中學校長會主席：盼教局多與學界商討

對於全面復課建議，中學校長會主席連鎮邦認為目前離9月新學年開學仍有一段時間，一切仍是言之尚早，強調一切應按科學理據、疫情發展及醫學專家建議決定，盼局方多與學界商討。

小學方面，資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，小學生年齡較小，除小六以外，大部分未符接種年齡門檻，難以達到全校接種率七八成，建議當局放寬至教職員接種率七八成便容許學校全面復課。對於接種安排，他說到校外展接種固然最方便學校，但小學較難「湊夠數」，不過若有多名家長表示願意接種，學校定會協助統籌，認為政府亦應安排專家到場視察場地。

資小校長會張勇邦：盼七成教員打針准全面復課

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展說，家長一直很希望回到疫情前的日常生活，希望教育局就全面復課「盡可能開大一點門」，在許可情况下讓更多學生回校上課。他說家長相當尊重子女看法，子女若不想接種，家長絕對不會強迫，並會加以解說，而學校角色亦相當重要，建議學校在試後活動日以講座、短片等形式，向學生解說接種疫苗的重要。

（新冠疫情）