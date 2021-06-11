12至15歲周一起可打復必泰 教局稱學校七成接種有望全日面授 政黨籲先顧學童意願

【明報專訊】本港12至15歲青少年將可接種BioNTech（復必泰）新型冠狀病毒疫苗，政府昨日宣布為24萬名青少年提供3種接種途徑，除了今晨起可網上預約，最快下周一（14日）端午節可到社區疫苗接種中心打針，政府亦會視乎學校接種人數，為師生與家長安排到校外展接種或校巴接送打針。疫情下學校反覆停課，教育局長楊潤雄昨引述專家稱，如學校接種率達七成至八成，相信有條件恢復全日授課。民主黨醫療政策發言人袁海文呼籲學校與家長將青少年意願放在首位，要有充分溝通，政府亦不應剝奪沒接種者的學習權利。
食衛局申23億撥款供檢測服務 「發短訊通知結果」需3800萬
另外，據食物及衛生局向立法會提交的文件，政府去年7月起透過防疫抗疫基金分階段撥14.6億元支援特定群組檢測，隨着第四波疫情加強檢測，相關撥款已大致耗盡，因此會向立法會財務委員會申請撥款，約需23億元，預計當中約22.68億元將撥作社區檢測中心及流動採樣站、約700萬元用作封區檢測、約3800萬元用作發送檢測結果電話短訊。另外，食衛局為約5.5萬名尚未打針的政府前線人員尋求2640萬元撥款，作為定期檢測費。
新冠疫苗接種計劃展開3個多月，隨着政府降低BioNTech接種年齡下限至12歲，計及24萬名12至15歲青少年，即全港合資格接種人口將增至682萬。
青少年3途徑打針 今起預約
青少年可透過3種途徑打針，包括今晨9時起可自行網上預約，最快下周一可打針。他們須於接種當日攜帶家長同意書到場，範本可從疫苗專題網站下載。第二種途徑是政府可為學校預留時段，並安排校巴接送師生及家長前往接種中心打針，料最快6月21日實施。第三種途徑是到校外展接種，最快6月28日開始，家長與教師都可參與接種。公務員事務局長聶德權解釋，初步認為如學校有約300人接種及能提供合適場地，便可安排接種中心營辦機構到校打針，若人數不足，鄰近學校可集合打針。
至於12至15歲青少年是否須最遲於8月底打首針，聶德權呼籲他們把握未來3個月盡快接種，相信有足夠時間，又稱可彈性使用不同途徑打兩針。
是否最遲8月底打針?
聶德權籲「把握未來3月」
被問會否將學校接種率與復課掛鈎，楊潤雄引述專家稱，如學校接種率達七成至八成，相信有條件恢復全日上課，但亦要視乎社會疫情發展、學校準備工夫、專家意見等，強調多人接種或少人接種下，措施一定有分別。他說不會就接種率目標為學校設期限，稱愈多人接種愈好，希望全部人都接種。
被問復課是否掛鈎接種率
楊潤雄：人數多寡 措施有別
被問如有教師因身體原因未能打針，屆時能否以強制檢測取代，楊潤雄表示恆常檢測亦可增加安全性或對他人的保障，當局會詳細考慮。他說根據今年4月底至5月初調查數據，本港教師接種率約18%。
袁海文表示非常關注青少年接種疫苗的自主權，認為學校或家長需將青少年意願放在首位，如迫逼接種或不接種，只會令青少年更抗拒，呼籲學校與家長和學生充分溝通。他強調不論青少年接種與否，應有同一待遇及權利，政府不應剝奪沒接種者的學習權利。
社協倡津貼基層諮詢醫生
社區組織協會副主任施麗珊表示，部分基層家長擔憂疫苗副作用，亦憂慮子女不適合接種，建議政府向基層提供特別疫苗津貼，讓他們能諮詢醫生。
內地已批准科興緊急使用的年齡下調至3歲以上，楊潤雄表示首要是考慮學童健康，亦要視乎專家是否掌握充分科學數據，再決定是否再降低接種年齡。
明報記者
（新冠疫情）
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