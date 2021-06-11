12至15歲周一起可打復必泰 教局稱學校七成接種有望全日面授 政黨籲先顧學童意願

食衛局申23億撥款供檢測服務 「發短訊通知結果」需3800萬

另外，據食物及衛生局向立法會提交的文件，政府去年7月起透過防疫抗疫基金分階段撥14.6億元支援特定群組檢測，隨着第四波疫情加強檢測，相關撥款已大致耗盡，因此會向立法會財務委員會申請撥款，約需23億元，預計當中約22.68億元將撥作社區檢測中心及流動採樣站、約700萬元用作封區檢測、約3800萬元用作發送檢測結果電話短訊。另外，食衛局為約5.5萬名尚未打針的政府前線人員尋求2640萬元撥款，作為定期檢測費。

新冠疫苗接種計劃展開3個多月，隨着政府降低BioNTech接種年齡下限至12歲，計及24萬名12至15歲青少年，即全港合資格接種人口將增至682萬。

青少年3途徑打針 今起預約

青少年可透過3種途徑打針，包括今晨9時起可自行網上預約，最快下周一可打針。他們須於接種當日攜帶家長同意書到場，範本可從疫苗專題網站下載。第二種途徑是政府可為學校預留時段，並安排校巴接送師生及家長前往接種中心打針，料最快6月21日實施。第三種途徑是到校外展接種，最快6月28日開始，家長與教師都可參與接種。公務員事務局長聶德權解釋，初步認為如學校有約300人接種及能提供合適場地，便可安排接種中心營辦機構到校打針，若人數不足，鄰近學校可集合打針。

至於12至15歲青少年是否須最遲於8月底打首針，聶德權呼籲他們把握未來3個月盡快接種，相信有足夠時間，又稱可彈性使用不同途徑打兩針。

是否最遲8月底打針?

聶德權籲「把握未來3月」

被問會否將學校接種率與復課掛鈎，楊潤雄引述專家稱，如學校接種率達七成至八成，相信有條件恢復全日上課，但亦要視乎社會疫情發展、學校準備工夫、專家意見等，強調多人接種或少人接種下，措施一定有分別。他說不會就接種率目標為學校設期限，稱愈多人接種愈好，希望全部人都接種。

被問復課是否掛鈎接種率

楊潤雄：人數多寡 措施有別

被問如有教師因身體原因未能打針，屆時能否以強制檢測取代，楊潤雄表示恆常檢測亦可增加安全性或對他人的保障，當局會詳細考慮。他說根據今年4月底至5月初調查數據，本港教師接種率約18%。

袁海文表示非常關注青少年接種疫苗的自主權，認為學校或家長需將青少年意願放在首位，如迫逼接種或不接種，只會令青少年更抗拒，呼籲學校與家長和學生充分溝通。他強調不論青少年接種與否，應有同一待遇及權利，政府不應剝奪沒接種者的學習權利。

社協倡津貼基層諮詢醫生

社區組織協會副主任施麗珊表示，部分基層家長擔憂疫苗副作用，亦憂慮子女不適合接種，建議政府向基層提供特別疫苗津貼，讓他們能諮詢醫生。

內地已批准科興緊急使用的年齡下調至3歲以上，楊潤雄表示首要是考慮學童健康，亦要視乎專家是否掌握充分科學數據，再決定是否再降低接種年齡。

明報記者

（新冠疫情）

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