酒店業工會稱現施壓 有人入職要打針 半島：集團盼8月底前接種率七成

半島母公司：對拒打針同事憤怒

如業務未改善或裁員

半島酒店於6月8日舉行員工大會，酒店證實，母公司香港上海大酒店的營運總裁包華在大會後向員工發信，稱對於拒絕打疫苗的同事感到非常失望和憤怒，又說新冠疫情持續為集團業務帶來負面影響，如公司業務情况在未來數個月仍未改善，酒店將考慮實施其他節約成本措施，當中可能包括裁員。

半島酒店發言人稱，期望於7月底前最少有七成員工已預約打針，8月31日前集團在香港的業務單位的整體員工接種率可達七成。本報向酒店查詢，若要裁員，未打針者會否首先被裁，酒店未有正面回應，但稱若員工不打針，不會有懲罰。

工會：暫未見白紙黑字要求

聞酒店暗示先向未打針者「落手」

香港酒店工會主席徐考澧批評，半島的信似是威迫員工打針，認為違背了打疫苗的初衷。他說，暫沒見到有其他酒店白紙黑字要求員工一定要打針，但也會用其他方法施壓，例如由公司出錢讓員工做身體檢查，要求員工若檢查顯示身體狀况無異樣就要打針；也有酒店高層會私下向員工暗示，若不打針，公司若有任何「動作」，會先向沒打針者「落手」。

徐考澧說，據工會觀察，酒店業員工約有兩至三成人已打針，仍未打針者不少都是擔心有副作用。他並說，有酒店請人時要求求職者打針，近日工會收到求助，有會員應徵酒店不用接觸顧客的後勤職位，已通過面試、準備簽約，但酒店要求求職者做身體檢查，若無大礙就要打針，惟求職者擔心副作用，仍未決定是否接受條件。

稱網上酒樓招聘列明要打針

飲食業工會質疑「疫苗歧視」

飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興表示，暫沒聽聞有酒樓出通告要求員工必須打針，但有酒樓要求員工整體接種率達某個水平，全部員工可獲2000至3000元獎金，他認為該做法是製造朋輩壓力。何又說近期在網上求職群組所見，不少酒樓都要求求職者必須已打最少一針，他認為是製造疫苗歧視，令工友更難找工作。

酒店及餐飲從業員協會總幹事梁靜雯認為，半島酒店的信未有直接說不打針就會被裁員，她認為，僱主要求僱員打針是大勢所趨，不少公司都提供誘因鼓勵打針，暫沒收到會員投訴被強迫打針。

此外，食環署昨日公布「疫苗氣泡」下C類及D類運作的餐飲處所名單，全港暫有4間處所為D類，即所有員工已完成接種，及顧客須最少已打一針才能進入，包括位於中環四季酒店內的宴會廳、位於中環德己立街的Boomerang & Gram和The China Bar，以及位於旺角西洋菜北街的福酒吧。

（新冠疫情）