4宗輸入 一人打兩劑科興後確診 梁子超：豁免接種者強檢成漏洞

相隔接種14日 帶病徵料傳染期

雖然本地英國變種群組暫未進一步擴大，食衛局昨日宣布，因應相關變異病毒個案，現行社交距離措施會維持兩周至6月23日。

本港昨日增4宗輸入個案，少於5宗初步確診。新增確診包括一名從黎巴嫩抵港的32歲男子，他4月3日和5月1日完成接種兩劑科興，6月5日回港，翌日發病，沒驗出有變種病毒，其CT值低於30，情况穩定。至於病人有否抗體，衛生署仍在調查。

梁促收緊政策免礙清零

食衛局：以「疫苗氣泡」調整措施

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，上述個案近期回港、病毒量不特別低又有病徵，相信屬新近感染，在活躍期並有傳染性，個案再次清楚反映接種者仍可受感染。港府現豁免已完成疫苗接種者強制檢測，他認為頒強檢公告正是為了圍堵病毒，不走漏任何一個感染者，但打針只可減六至九成感染機率，對變種病毒的保護力更低。

梁續稱，有一兩成港人已打針，如每個處所強檢都豁免一兩成人檢測，只要當中有少數人受感染就可走漏，加上接種後感染病徵較輕，更難察覺染疫而自行求醫，傳播出去疫情可沒完沒了，影響本港清零，形容是防疫一大漏洞，促港府盡快要求接種者同須檢測。

被問會否考慮取消豁免接種者強檢，食衛局回覆稱，為回應訴求，政府以「疫苗氣泡」為基礎調整各防控措施，這些措施更具針對性。

（新冠疫情）