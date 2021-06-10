港府專家：小學生須打疫苗 倡中學生盡快接種 稱副作用低於西方

湯修齊稱應引足夠數據 盼勿掛鈎復課

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊回應，倘疫苗計劃涵蓋小學生，當局應援引足夠數據，證明疫苗對學童安全，學校亦可安排兒科醫生到校，解釋哪些學生不宜打針。他又說不希望打針與全面復課掛鈎。

疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會昨日舉行聯席會議，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後稱，全球已有13個國家讓兒童打BioNTech（復必泰）疫苗，逾300萬兒童打過此針，建議盡快讓12歲以上兒童接種，因部分兒童感染可有嚴重併發症、助保護家中長者、助學校全面恢復面授課等，望日後打針者可除口罩參加戶外體育課。

意欲低 調查：36%中學生欲打針

劉續說，目前數據顯示兒童打復必泰基本上100%有效，根據本港研究，中學生接種後副作用主要是手臂痛、疲倦和頭痛，比率更略較西方國家低；至於有以色列接種者現心肌炎，他說在500萬人中見120例，年輕男性發生率為5000分之1，英美等地均見個案，全部病情輕微，很罕見且數天可康復，不構成疫苗不安全，提醒三大要小心病徵：心口痛、唞氣急及心跳快。

他另引述一項涉約700名中學生的網上調查發現，僅三成六受訪者有意打針，又稱基本上要將此意欲翻倍；有八成受訪者對疫苗安全有關注，會針對做解說。衛生防護中心總監林文健稱爭取本月內開展兒童打針。

劉宇隆稱毋須等科興第三期數據

被問及12歲以下兒童是否都可以注射，劉宇隆稱「一定要做」，5歲以下者則未必需接種。至於科興未有第三期兒童臨牀數據，劉說科興本月至下月才在智利開展第三期研究，「要等佢做到要年底，小學生可否等到年底呢？……科興話政府要求第三期（數據），我印證是不用，你交了數據，專家會就會看，有誤會在流傳」，其個人意見是如有免疫橋接研究（Immuno bridging study）印證數據，專家委員會就可審視下調接種年齡。

「長者建議」更新 曾打流感針可接種

另外，劉宇隆稱委員會更新了長者接種的建議，只要曾安全接種流感疫苗者就可接種新冠疫苗，認為不應因過度小心令長者不能打針，身體很弱如臥牀者則要評估。他認為，院舍長者接觸人的機會較小，所需保護或較年輕人少，個人認為科興疫苗是一個選擇，而復必泰產生抗體多、副作用亦較多。

許樹昌：已打針抵港者

須驗抗體才可縮檢疫

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌續稱，委員會建議日後完成接種疫苗的非高風險抵港者若要縮短檢疫，除了目前要驗病毒，要額外驗出抗體陽性才可減至7日檢疫加7日自我監察。林文健形容做法是「穩陣再加穩陣」，但強調極高和甚高風險地區不適用，驗抗體需時籌備，料機場口岸先行，細節待定。

許樹昌表示，部分在歐美回港者已經在當地接種一劑疫苗，但香港無相關疫苗提供，根據外國初步數據指「混針」的免疫反應更好，但常見副作用多約兩成，委員會建議抵港者打第二劑時盡量用同一技術的疫苗，如打莫德納者可續打復必泰、阿斯利康接種者亦可續打復必泰，而科興的混針數據不多。

明報記者

（新冠疫情）

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