何柱國批修例不聽勸 累港受制裁 林鄭：言論自由 續聽意見

民主黨主席羅健熙稱，兩年過去林太、政府變本加厲不聽民意，相信無港人會認為她謙卑，若林太謙卑便應辭職，而非爭取連任。羅認為反修例示威者提出五大訴求，較易做的是跟進警方在示威中的「濫暴」問題，但林太對警暴的包容和警權的擴張是「前所未見」。羅指2019年區選結果是民意表達，惟政府卻收窄區議會空間，委任落選建制派任分區委員會，更可做選委是「敗部復活」，不尊重民意；如今修改選舉制度，普選行回頭路，兩年來沒進步，只有退步。

斥任內警權擴張「前所未見」

羅健熙：林鄭自稱謙卑應辭職

何柱國在節目直斥林太修訂《逃犯條例》無知，並分析林太早前在民建聯活動上「喊苦」，說自己被制裁一生，是齣有劇本的「粵語殘片」，目的是強調她委屈、犧牲，又以自己被制裁一生為例，警告其他有意參選特首者。何指與盛傳有意再選特首的全國政協副主席梁振英曾「有牙齒印」，但讚梁不屈不撓、真心為港，即使民望可能較差，但也不會差過林太。

葉劉回應參選特首否：答咗會計經費

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀昨接受民主黨劉慧卿網台訪問，回應稱香港被制裁，「唔可以賴晒（林太）一個人」，稱修訂《逃犯條例》有諮詢行會，集體負責制，「鬧埋我都無所謂」，當時她亦認為不應成立獨立調查委員會，因只查警察不公道。對於林太稱自己會謙卑，葉太形容做特首者「都有咁上下主觀，每個特首唔會唔聽意見，亦唔會聽晒所有意見」。

至於會否再參選特首，葉太稱言之尚早，憂「講咗呢句說話（選或不選）」有法律後果，要開始計選舉經費。上屆參選未能取得足夠提名入閘，她昨說考慮參選與否，「起碼諗下自己有冇機會攞到提名」，又認為將來的特首都可能被制裁，不應因現任被制裁就加分，認為是機會均等。對於向五大界別選委取提名，葉太指2016年參選特首「劏房去咗幾次，棺材都瞓過」，「選舉係咁，點可以話屈辱？」她認為，「如果一個政黨唔參選，過幾年人哋唔會記得你」。

另外，全國人大常委會正討論《反外國制裁法》草案，林太昨稱歡迎和支持人大常委會制訂《反外國制裁法》。她說，特區政府對外國制裁行動有親身體會，反外國制裁，不是國家先發制人，而是有所應對「以其人之道，還治其人之身」。林太認為，一些西方國家出於政治操弄的需要或意識形態的偏見，利用涉新疆、香港等各種藉口，對中國造謠污衊、遏制打壓，對國家機關、組織和工作人員制裁是粗暴干涉內政，任何維護國家主權尊嚴和核心利益的中國人都應有這種義憤填胸的立場。

明報記者

（反修例風暴）