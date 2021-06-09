響咹車長判社服 扣滿15分停牌3月

【明報專訊】新巴司機被指去年9月6日九龍遊行期間，駕駛970號巴士至油麻地彌敦道時無故響咹，沒調節車速及車距下駛近藝人張繼聰胞弟警長張繼安及一名清潔女工，之後司機又在薄扶林道駕駛時雙手離軚，早前被裁定危險駕駛罪名不成立，兩項不小心駕駛罪成，案件昨在九龍城裁判法院判刑。主任裁判官稱不會就本案再判停牌，但不能罰款了事，最終判他100小時社會服務令。被告在庭外稱不評論判刑合理與否，會考慮是否上訴。
代表被告張浩然（37歲）的大律師郭憬憲昨求情指出，被告社會服務令報告顯示他已充滿悔意，又稱被告案發前已干犯一項不小心駕駛罪而被扣5分，連同本案的兩罪，已被扣滿15分須停牌3個月，望法庭不要過度處罰被告。
官：制度已處理 毋須另判停牌
主任裁判官嚴舜儀判刑時表示，本來都不打算判被告停牌一段長時間，但考慮現有的扣分制度已能處理她對案件的關注，因此毋須另判停牌，惟被告於前年8月至去年案發其間已3度犯不小心駕駛罪，反映被告容許情緒影響駕駛，直斥駕駛態度隨性、沒有足夠專注及謹慎。
嚴官又認為，被告審訊期間僅覺得自己駕駛態度有瑕疵，但不至於會干犯不小心駕駛的態度亦有問題，故不認為可罰款處理，認為判處社會服務令是恰當。嚴官續稱，從被告的報告可見他有反省，但稱希望他是真誠反省，強調道路使用者及乘客的安全必須放在首位。
被告：無話合唔合理 見步行步
被告張浩然判刑後在庭外表示對判刑沒意見，「無話合唔合理」，認為事件已告一段落，已從中學習，希望案件能夠帶給所有駕駛者及同業一個「好方面嘅思考」。他說案件對生計有一定影響，「都無去擔心咁多，見步行步」。張又表示，裁決後至今已停職，暫未被解僱，但日後的工作安排仍需與公司商討。
對於會否重新聘用涉事車長，新巴發言人回覆稱，公司一向有既有程序處理員工的紀律及交通法例事宜。