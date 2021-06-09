響咹車長判社服 扣滿15分停牌3月

代表被告張浩然（37歲）的大律師郭憬憲昨求情指出，被告社會服務令報告顯示他已充滿悔意，又稱被告案發前已干犯一項不小心駕駛罪而被扣5分，連同本案的兩罪，已被扣滿15分須停牌3個月，望法庭不要過度處罰被告。

官：制度已處理 毋須另判停牌

主任裁判官嚴舜儀判刑時表示，本來都不打算判被告停牌一段長時間，但考慮現有的扣分制度已能處理她對案件的關注，因此毋須另判停牌，惟被告於前年8月至去年案發其間已3度犯不小心駕駛罪，反映被告容許情緒影響駕駛，直斥駕駛態度隨性、沒有足夠專注及謹慎。

嚴官又認為，被告審訊期間僅覺得自己駕駛態度有瑕疵，但不至於會干犯不小心駕駛的態度亦有問題，故不認為可罰款處理，認為判處社會服務令是恰當。嚴官續稱，從被告的報告可見他有反省，但稱希望他是真誠反省，強調道路使用者及乘客的安全必須放在首位。

被告：無話合唔合理 見步行步

被告張浩然判刑後在庭外表示對判刑沒意見，「無話合唔合理」，認為事件已告一段落，已從中學習，希望案件能夠帶給所有駕駛者及同業一個「好方面嘅思考」。他說案件對生計有一定影響，「都無去擔心咁多，見步行步」。張又表示，裁決後至今已停職，暫未被解僱，但日後的工作安排仍需與公司商討。

對於會否重新聘用涉事車長，新巴發言人回覆稱，公司一向有既有程序處理員工的紀律及交通法例事宜。

【案件編號：KCCC2299/20】

（反修例風暴）