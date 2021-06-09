楊子俊放下抗爭傷者角色 專注民間教育

眼傷索償警方 仍未知誰開槍

楊子俊右眼視野仍舊灰濛中帶幻光，僅餘2.5%視力，向警方民事索償人身傷害一案沒進展，不知開槍警身分，只知警方找到更清晰拍攝到發射催淚彈的事發片段。有關速龍小隊沒展示警員編號的司法覆核小勝一仗，但料官司會打到終審法院。他冀藉案件令警方檢討執法及改變制度，以助警暴受害者。

爭取公義未竟，短短兩年，《港區國安法》壓境，香港社會、時局變天，令楊子俊陷入深思。

被賦予「爆眼老師」角色後，他受訪或在社交媒體撰文，冀利用身分吸引較溫和、非同溫層的人支持或關注運動。活在鎂光燈下，他形容習慣了但不喜歡，深諳運動需要此角色。然而他有感現時街頭抗爭冷卻，抗爭圈子討論很多時只剩情感宣泄，自己發揮的效能愈來愈低。上月他決定今年6月12日後不再接受抗爭相關訪問及民間活動，暫停公眾層面的抗爭傷者角色，將精力放在教育工作。

推兩校邀請 製教材抗「洗腦」教改

他早已預視「輸了抗爭，教育界會遭殃」，連結了數名老師，未來會推動民間教育，製作教材、短片等，抗衡「洗腦」教育改革。通識科將改革為公民與社會發展科，他亦想「盡用餘暉」協助最後一批通識學生。

去年不獲拔萃女書院續約，他稱兩間學校曾向他招手，但他不知運動何時完結，憂難兼顧學生，推掉邀請。他不諱言懷緬教書，但不想受教席束縛，在體制外或許能做得更多。

「縱百萬人難聚首 盼日常彰價值」

前年百萬人上街反對修訂逃犯條例，他形容是象徵反對香港迅速赤化，結果迎來國安法、選舉改制，失去更多，但他不禁問：「這些會否本身是我們的命運？」提早發生不必然是壞事，讓港人思考如何在必須的命運下做好準備。身邊人逐一離港，去年底他想過走，但有感仍能發揮功能，選擇留下，但每日仍有被捕的心理準備。

楊子俊的初心是希望香港社會公平公正，維持核心價值，各行各業有功能，就像他的出版社協助因為國安法遇到出版困難的書籍出版。「如果大家沒忘記初心，仍有很多事可以做。縱使我們不能再100萬、200萬人聚埋一齊，但仍有共同目標，仍可在生活實踐，彰顯我們相信的價值。」

（反修例兩年）