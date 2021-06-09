打亂升學 至親擔心 出獄青年後悔上街

周梓樂逝世驅使參與「大三罷」

前年示威如火如荼時，P還未滿18歲，周梓樂逝世驅使他參與「大三罷」，其後被捕並判囚數月。事前他從未想像被捕，甚至被警察拘捕一刻，他想着「當日有演奏級鋼琴考試，無法出席了」；半年後警方通知起訴，他呆了一小時，上庭時也不知對着法官要鞠躬敬禮。直至被判罪成還押，他頭腦一片空白，進入監獄前致電女友，「聽到她哭，自己都哭了」。

P在獄中自製日曆，每朝刪去一日，數算還有多久才能獲釋。女友K（化名）回想，每次探望P總在聽他哭；她雖是自由身，情緒問題卻加劇，總擔心P無法承受，「每晚都睡不到，每晚都夢見他」，直至P出獄後才好轉。

助被捕青年組織：爭守行為趨難

宋太接觸多名在運動中被捕的年輕人，在她看來，不少年輕示威者一心聲援，沒想過法律後果嚴重，甚至有人說「如果你（當時）阻止我就好」。她說現時爭取守行為結案愈見艱難，在P的案件中，她兩度申請不成功，冀法官可給予年輕人更生機會。宋太有個案原欲出國讀書深造，都因等候審訊而未能成行，她盼法庭加快程序。

盼移民 「案底令留港沒未來」

由被捕至獲釋歷時逾年，P一直教琴為生，因被捕影響心情致文憑試成績不佳，「那時有點『放棄人生』的感覺」；有案在身令他沒有報名JUPAS，轉而報讀台灣的大學，卻因保釋條件而未能入學。不過，過往P對將來感迷惘，入獄後卻自覺方向明確，盼到外國升學並移居，「因為案底，留在香港好像沒什麼未來」。

在Project Change安排顧問指導下，P努力撰寫電郵、申請大學，最終獲錄取，稍後可往外國先入讀基礎課程。宋太說，以往P連寫電郵亦不太懂，笑問K「你有沒有想過那麼好的大學錄取P？」

回望事件，P後悔令家人和女友擔心，若要對兩年前的自己說句話，他想了想，「留在家中看直播啦」。K最心痛年輕示威者，「他們很純粹，一心想以自己覺得可行的方式，保護自己想保護的事……但要承受的壓力很大，成年人都承擔不到」。

Project Change至今就25宗案件撰寫報告，其中17宗已結案，當中2宗脫罪、1宗以簽保守行為結案、7宗判囚；另外7宗則分別判感化令、更生中心、勞教中心及教導所。宋太感嘆不少被捕年輕人雖面對困境，其實甚有韌性、潛能，「雖然看到很心痛的事，但只要堅持同行，會看到一朵朵花可以開花、結果」。

（反修例兩年）