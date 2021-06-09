上庭路長 反修例14案2023開審 葛珮帆：拖延損公義 邵家臻：保釋條件侵蝕人心

拘逾萬人 檢控率25% 暫715人定罪

兩年前今日，民陣發起反對修訂《逃犯條例》遊行，宣稱超過100萬人參與，同晚政府發聲明，稱如期6月12日在立法會恢復二讀審議法案，觸發更大規模抗爭。6月12日當天，警隊發射橡膠子彈及催淚彈對付示威者。

警方稱，前年6月9日至今年4月底在示威拘捕10,260人，檢控2608人，佔約25%，當中750人被控暴動罪，其餘被控非法集結、傷人等。已經或正在司法程序的人當中，1000人須承擔法律後果，包括715人被定罪。另外，51人獲撤控、224人審訊後無罪釋放。

警被批濫武 1948宗投訴0被捕停職

另邊廂，警隊處理反修例示威被質疑濫用武力，警方收到1948宗投訴，至今沒有警員因執行相關職務而被捕、停職或起訴；警務處長已訓斥24宗有關事件的人員，涉不當使用武力、不當言語及作出不當行為等，5宗已作紀律覆檢。

據司法機構數字，截至今年4月底，逾1800宗與社會事件有關案件中，約1300宗已結案，當中裁判法院審理約1200宗，逾八成已結案。轉介至區域法院的200多宗案件很多仍在處理，會按個別情况盡早安排，暫定今年至2023年開審；未完成案件中，約14%涉至少10名被告。

本報統計，至少14宗案件2023年才開審，涉132名被告，各案涉5至14名被告不等，包括前年7月1日衝擊立法會案、11月18日理大暴動案等。理大暴動案64名被告分拆7案審訊，其中一案2023年12月27日開審，料橫跨至2024年2月中。

司法機構：已增人手彈性開庭時間

司法機構回覆，與社會事件有關的案件所需安排一般較繁複及需較長聆訊時間，主要因不少涉眾多被告、法律代表、大量錄影證據，法庭有採取措施，包括增加司法人手、彈性開庭時間，而下半年重開荃灣法院大樓後，將可釋放較大法庭處理涉多名被告的案件。

大狀：倘終判無罪 青春追不回

大律師吳宗鑾說，案件拖延太久對被告「當然不理想」，即使可保釋亦承受很大壓力，生活難作長遠規劃；若被告需還押而最終被判無罪，失去的青春無法追回，家人需「山長水遠」探望亦壓力大。他說留意到司法機構有下工夫加快審訊，但在少數案件中律政司不願分拆處理，或令審訊程序更長。

民建聯立法會議員葛珮帆認同拖延審訊對爭取公義無好處，提出可設特別法庭等加快審理。她說法庭大量案件積壓，亦令到其他案件受拖延，目前一宗普通案件隨時要排期一兩年。

立法會前社福界議員邵家臻關注不少被告保釋條件嚴苛，如每周到警署報到、宵禁、不准離港或在寓所安裝閉路電視，被告長時間無法正常讀書或工作，「生涯規劃停頓」，對心理健康影響很大，亦影響審訊公義，「對人是一種侵蝕及消磨」，促加快審訊、增派人手或循司法程序以外途徑處理部分被捕年輕人。

明報記者 陳柔雅 邱榕瀅

（反修例兩年）

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