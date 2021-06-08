盧文端指解散取締兩路 支聯：處驚不變

盧文端在文中提到，若支聯會自行解散，泛民人士相信會平安無事；但遭依法取締，泛民或面臨涉及加入違反國安法顛覆組織的追責問題。對此，蔡耀昌在nowTV節目《時事全方位》強調「我們絕對不會接受，亦無理由因受恐嚇而卻步」，他說相信即使支聯會被打壓、被取締，港人亦可化整為零，繼續表達悼念六四的立場、取態。

今年六四集會被禁，蔡耀昌批評警方當晚在街上對穿黑衣、持蠟燭或手機燈的市民都截查，質疑用意是遏抑、威嚇出來悼念六四的人。

疫情為由兩禁六四集會

謝偉俊：政府應講明關國安法

政府以疫情為由禁止兩年六四集會，立法會議員謝偉俊昨日稱，港府以往在政治上較避忌，他認為作為有擔當的政府，除了疫情理由外，國安法生效後亦可講明，「（疫情與國安法）都是同樣重要的理由，毋須猶抱琵琶半遮面、只講其中一個重要理由」。他認為，若日後社會氣氛改善、不再撕裂，如是合法和平活動，相信當局會平衡。

（港區國安法）