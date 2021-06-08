《頭條》辱警成立 工會申覆核：芝麻街角色也住垃圾桶

稱《頭條》為諷刺娛樂節目

通訊局誤當個人意見節目

申請方為香港電台節目製作人員工會及香港記者協會，答辯方為通訊局。代表申請方的港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏首先表示，《頭條新聞》（下稱《頭條》）有超過30年歷史，是含諷刺（satire）性質的娛樂節目，惟通訊局將《頭條》錯誤視作個人意見節目，裁定它違反《電視節目守則》。陳稱，個人意見節目是嚴肅討論社會議題的平台，應該提供真確資料和表達各方立場等，惟《頭條》是另一類節目。

庭上播放涉事節目的「驚方訊息」及「無品芝麻官」環節，內容圍繞警方在疫情期間的保護裝備，以及醫護罷工行動。陳文敏說，片中對白相當滑稽，例如王喜笑言警員取消徒步巡邏後「可以抗疫和抗衰老」，任何合理的觀眾都不會視之為事實，因為《頭條》一向用嬉笑怒罵和誇張手法針砭時弊，不至於構成貶低和侮辱警員。

一向誇張手法 非旨在煽動仇恨

就王喜開場時從垃圾桶冒出來、環節完結時縮回垃圾桶一幕，通訊局認為屬惡意描繪警方，陳反駁稱，這一幕並非旨在煽動仇恨和暴力，只是諷刺警員在疫情期間獲得充足的保護裝備，揶揄警察是一份不錯的職業，「如果要貶低警員，可以將王喜丟入堆填區或者污水渠，而不是垃圾桶」。他又說，從垃圾桶出入不是《頭條》獨有橋段，《芝麻街》其中一角色「厭世奧斯卡」（Oscar the Grouch）就是住在垃圾桶內。

受大眾監察 稱警須容忍相關言論

陳文敏表示，表達和言論自由在民主社會極重要，即使警方或政府遭受批評，都要高度容忍相關言論，加上港台從來不是政府「喉舌」，製作人員理應享有言論自由。對於通訊局認為《頭條》污衊特定的社會群體，陳認為條例原意是保護弱勢社群，但警員是受大眾監察的職業，而諷刺節目難以表達不同觀點，無可能同時批評和讚揚警方。陳提到，《頭條》節目組曾邀請警方受訪，但被拒絕。聆訊今續，將由通訊局一方陳辭。

【案件編號：HCAL1685/20】