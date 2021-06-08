港台世衛訪問 裁投訴欠理據 港台認或惹錯誤理解違「一中」 學者：自摑兩巴

是否還清白？ 唐若韞：多謝關心

涉事港台記者唐若韞今年4月已辭職，被問裁決是否還她清白，她說不回應裁決，「多謝關心」，離職後仍在休息。中大新聞與傳播學院講師梁麗娟形容港台昨日說法是「自己摑咗自己兩巴先」，相信港台在新管理模式下，日後處理牽涉外交或台灣等敏感議題會「微觀管理」，擔憂會預先審查訪問問題。

港台回應稱，節目雖沒違反《電視通用業務守則》，但理解節目中就世衛成員議題上表達方式已引起強烈公眾關注，已汲取經驗，會確保節目符合《香港電台約章》下公共目的及使命，而港台製作人員對「一個中國」原則有清楚及正確理解。

去年3月28日The Pulse視像訪問艾爾沃德，問世衛會否考慮台灣成員資格，他沉默8秒後稱聽不到提問，記者追問後，連線突中斷。商經局長邱騰華其後批評節目的表達有違「一個中國」原則及《港台約章》，指世衛成員國以主權國家為單位。

通訊局收210投訴 指記者偏頗顛覆違《約章》

通訊局收到210宗投訴，包括指記者追問艾爾沃德會否接納台灣為成員的做法偏頗、不專業、具顛覆性及違反《約章》；歪曲艾爾沃德言論，對他不公平及損害其聲譽；報道世衛總幹事譚德塞對中國抗疫所作貢獻的看法的表達方式偏頗。通訊局調查後認為節目播放片段以反映多個觀點，也沒證據顯示對艾爾沃德不公平（見圖）。

通訊局稱部分投訴不屬管轄範圍

至於訪問問題選擇、記者專業水平、違反《約章》、煽動他人對國家和世衛產生反感及顛覆國家政權，通訊局引述港台稱，承認節目有關世衛成員資格部分採用的表達方式和處理手法會引起公眾高度關注，「可能令人覺得節目錯誤理解和違反一個中國的原則」。但該局說相關事宜不受《電視節目守則》規管，不屬其管轄範圍。

工會歡迎裁決 斥管理層續含糊其辭

香港電台節目製作人員工會歡迎裁決，稱裁決充分顯示節目製作人員保持一貫中立持平，本着專業跟進備受關注議題，沒違背或令人錯誤理解「一個中國」原則，恪守《約章》要求，節目更展現國際視野，充分履行港台使命。工會指通訊局已表明投訴理據不足，但管理層非以理服人，反而繼續含糊其辭。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676