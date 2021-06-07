廠商會盼抽獎谷至七成接種 蔡堅：四成已很好

累計23%打首劑 倡政府多公開資訊

廠商會會長史立德昨在港台《城市論壇》稱，推出抽獎是為突破疫苗接種現况，如接種人數增加，即使第五六波疫情來臨，市民起居毋須再受限制，商戶亦可繼續做生意，期望商界推出優惠後接種率能升至五成，如果七成則更好。被問到身體不適合打針者可否參與，史形容「好多嘢都無兩頭利」，並非不想讓他們參加，但如沒打針就不符合抽獎條件。史立德又稱，商界只是提供誘因，令市民關注接種疫苗，但政府有責任公開更多資訊，增加市民對打針的信心。

稻苗學會主席徐汶緯稱，餐飲業對參與疫苗相關優惠反應正面，又說疫苗非政府生產，不應與其信任度掛鈎，但政府有責說好疫苗對經濟幫助。

不少致電節目的市民認為巨獎無助增加接種意欲。任先生說近期有年輕人接種復必泰後面癱、中風，最關注仍是副作用。李先生稱，若政府對疫苗有信心，應聯同保險公司訂制度，無條件向接種後出現副作用者賠償。

出席同一節目的蔡堅稱，每次出現打針後死亡個案，專家委員會也視為與疫苗無直接關係，但連業界都認為未有足夠資訊釋疑，若當局不再公布與疫苗無關聯的死亡個案，只會令市民對疫苗信心更低。蔡堅認為，以現時市民態度，推出抽獎或優惠後接種率升至四成已算很理想，逾五成則較困難。

（新冠疫情）