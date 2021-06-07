新冠抗體嚴重併發 11歲童心肌炎險死

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，疫情下本港共錄得968宗兒童及青少年感染個案，約38%無症狀，但個別患者出現嚴重併發症，去年6月一名11歲俄裔男童感染新冠病毒後治療出院，4周後現類川崎症發高燒再入院，並眼紅、出疹及有「士多啤梨舌」，料因新冠抗體引起嚴重免疫反應攻擊心臟致嚴重心肌發炎，心臟酵素一度飈升至正常人的100倍，一度危殆險死。

關稱，香港無治療新冠引起類川崎症經驗，團隊即向英國專家請教治療方案，處方丙種球蛋白壓抑炎症後男童康復，但要在深切治療部住兩周，再在普通病房留醫兩周才能出院。

有童腳趾發黑 一人溶血8月續治療

另一兒童患者手指腳趾發黑，關日華說這俗稱「COVID Toe（新冠腳趾）」，恐有凝血問題需持續檢查；一童持續出現溶血，血細胞自行溶解，屬免疫系統失調，需用免疫系統抑制劑，至今7至8個月仍需治療跟進。

1/12嗅味覺失調 普遍肺功能減

兒童康復者嗅覺和味覺亦受影響。關日華表示，至今為約120名兒童康復者覆診，約10人出現嗅覺味覺失調，當中約半是在康復後超過一個月才出現症狀，有康復兒童吃不出蒜味、有人吃不出辣紅椒、有的聞不出燶味，擔心影響求生；亦有人常嗅到臭水渠味。關稱，團隊計劃為康復兒童做磁力共振檢查前腦、測試嗅覺等進一步研究。康復兒童肺功能減弱情况頗普遍，關日華說，有兒童染疫前可行10層樓梯，康復後只能行兩層，團隊會進一步為康復者檢查肺功能。

「兒童感染新冠病毒絕對不是無事」，關又引述該名類川崎症兒童母親說，沒想過新冠病毒引起如此嚴重併發症，該名同樣染疫的母親康復後已再接種疫苗，又呼籲香港家長帶適齡兒童打針。

香港兒科醫學院院長謝詠儀指出，健康兒童接種新冠疫苗屬安全，有穩定濕疹等過敏的兒童都可打，少數患病兒童則需先諮詢醫生（見表）。

倡外展到校為學童打針減不安

12至15歲即將可打復必泰，港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強建議讓兒童在熟悉環境接種減低不安，如外展到校打針、接種中心接受學生以團體形式到場接種、讓家長和兒童一起接種等。當學校接種率提升，關日華認為可考慮放寬校園社交限制，例如容許一起吃飯、唱歌、玩管樂等，「最好大家一齊去打針」。

葉柏強說，瑪麗醫院兒科已有約八成醫生接種新冠疫苗，而疫情下兒童和家長的精神健康、兒童社交發展等受到很大影響，「並非打不打針都無所謂」，呼籲成年人包括教師應打針保護小朋友和自己。

（新冠疫情）