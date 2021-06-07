羅致光：院舍接種率非常低 放寬探訪或無期

羅致光昨發網誌，稱新冠病毒可能成為地球的風土病，但本港院舍院友及員工接種疫苗的進度，與英國（至4月4日，94.1%院友至少注射一劑疫苗）和加拿大（安大略省約97%院友已完成疫苗注射）比較是相形見絀。

院舍外展240人願接種

醫生評估後21人打針

他說本港首批10間參與外展接種安排的院舍，約1200名院友中，240人同意接種疫苗，但最終只有21人經醫生評估後接受注射。他說本港長者入住安老院的比例遠高於英國和加拿大，無理由相信本港院友的身體狀况會較差，以至絕大部分人不適合接種疫苗；相反，英國和加拿大的安老院，絕大部分院友都適合接種疫苗，強調院舍是各地疫情重災區，院友和員工都應是優先接種組別。

業界：資訊不全面 醫生偏保守

安老服務協會主席陳志育擔心一旦爆發第五波疫情，院舍長者會面對更大風險，業界本周內開會，研究不同方法如提供「疫苗假期」或大抽獎，鼓勵員工接種疫苗。

陳又表示，政府錯過黃金機會為院舍長者及員工接種疫苗。他說業界一直要求政府提供外展接種服務，惟政府到今年4月才開展相關服務，以致現時接種率仍偏低；而政府最初發放接種疫苗異常個案的資訊不夠全面，不但令長者卻步，醫生評估趨向保守亦是院舍接種率偏低原因。他認為當局應向公眾提供更多疫苗安全的資訊，以釋疑慮。

（新冠疫情）