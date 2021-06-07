「禁無打針者入校」 楊潤雄稱有運作問題

家教會前主席籲當局先諮詢

政府早前表示，研究在第五波疫情時限制未打針者出入特定場所，包括學校。家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊稱，限制未打針者入校須小心處理，非可簡單一刀切，當局要考慮若部分學生長期上網課、部分回校上課，對學校造成的行政問題，籲當局就相關措施多諮詢業界及家教會。

至於到校打針的可行性，楊潤雄稱要考慮安排上的複雜情况，如疫苗儲藏、稀釋等，希望有幾種不同方式供學校選，如為學校預留接種中心時段讓師生打針，或以旅遊巴接送等，目標希望方便師生，「愈快打到便最好」。他又稱，有考慮家長與子女一起接種，因很多時都是家長陪學生去接種中心打針，但暫時仍要與業界再討論。

研旅遊巴接送師生打針

教育局早前應立法會議員要求，收集全港2000多間中小學、幼稚園的教職員打針情况，截至5月初有18%已打針。楊昨稱，調查亦反映另有兩成多教師考慮或有意願打針，他稱期望教師以身作則打針，向學生解釋打針的好處，不過每個個案不同，家長亦要因應子女身體狀况決定。

楊盼教師「以身作則」接種

至於會否續以調查了解教師接種率，楊潤雄稱，將與教育界討論方便學生打針的安排，局方不想經常問及學校接種率，增加學校工作量；稱如果正常情况，校方統籌學生或教師打針，自然會知接種率，「到時再傾如何收集數字」。

（新冠疫情）