女生胞姊同染疫 深圳料非源頭 姊曾赴荃灣尖沙嘴10處 許樹昌料未必大爆發

回港易收緊 不適用地改限小區

港府：29返港者被發強檢令

此外，港府逾兩周前放寬「回港易」不適用地區名單，由廣東省改為小區內個別樓宇，昨宣布收緊至以小區為單位。政府昨回覆本報表示，會向未遵從強制檢測公告的人發出強檢令，截至本月5日，共向透過「回港易」返港的人發出29張強檢令。許樹昌呼籲當局堵塞「漏洞」，以確保「回港易」返港者遵從強檢。

本港昨增7宗確診，包括6宗輸入個案，以及17歲女學生的53歲母親（第11859宗）；另有少於5宗初步確診，當中涉女學生的20歲姊姊，其餘暫為輸入個案。

母確診驗出英變異 18處強檢

女學生的母親為家庭主婦，6月4日被界定為密切接觸者送往檢疫，沒病徵，驗出帶有N501Y變異，但沒L452R或E484K變異。她曾到訪的13個地點納入強制檢測，至昨日未有初步確診個案；其密切接觸者人數仍在調查中。

女學生的20歲姊姊亦是學生，近日在家上網課，6月4日送檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，翌日送院，呼吸道樣本呈初步陽性。她在5月29日曾到荃灣7個地方，包括如心廣場商場一期及二期、南豐紗廠、愉景新城商場、荃新天地2期NAMCO、荃灣大壩街食肆「火山燒」、如心廣場二期食肆「饞•台式幸福食堂」。

20歲女生5月23日到訪尖沙嘴及深水埗等5個地方，包括尖沙嘴K11 Musea、海防道「貓之茶房」、誠品生活，以及深水埗西九龍中心和商場內食肆「隱家拉麵工場」，於相關日子曾到上述地方的人強制檢測。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，與17歲女生相關的個案屬密切接觸者，加上港人已適應社交距離措施及戴口罩，相信未必造成大爆發，但要觀察21天才能確認影響範圍。

女生病毒基因組與深圳病株不脗合

專家日前促請港府向周邊地區取流行的病毒基因，包括深圳近期的英國變種病毒個案，以調查病毒如何輸入香港。許樹昌說，衛生防護中心獲得深圳近期確診個案的基因排序，與17歲女生的病毒對比發現有25至26個基因突變位置不同；港大、中大及理大分別對比基因圖譜資料庫，均未能找到女生的病毒與什麼地區流行的相似。

防護中心表示，透過廣東衛生當局協助，取得深圳近期確診個案的基因排序，女學生的基因組與該些病毒株不脗合。中心會繼續就最近在港確診的N501Y變異個案做基因對比。

政府發言人昨宣布進一步調整「回港易」不適用風險地區名單，當局稱為進一步做好風險管理，更新名單時，除包括國家衛健委所列的中風險和高風險地區，亦會參考內地與澳門通報的確診和感染個案，以及相關部門正式發布的資料。發言人續說，為確保本港入境口岸能暢順執行風險地區名單，範圍將以小區為最小單位，而不會細分小區內個別樓數或期數。

回港易不適用地更新 看齊澳門

澳門昨宣布下午6時起，曾到廣州市荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區及南沙區，以及佛山市南海區、禪城區的人，須醫學觀察14天。港府昨晚更新的「回港易」不適用地區名單，亦與澳門看齊，並同時包括深圳龍崗區及鹽田區個別小區。

明報記者

（新冠疫情）

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