首輪檢疫酒店獲補貼5600萬元 次輪料大減

【明報專訊】政府日前有見指定檢疫酒店需求殷切，上周四（3日）公布新增香港銅鑼灣皇冠假日酒店和香港喜來登酒店為第四輪指定檢疫酒店。對於政府會補貼平均入住率不足五成的指定檢疫酒店，食物及衛生局回覆稱，政府已向第一輪指定檢疫酒店計劃批出約5600萬元補貼。
政府向指定檢疫酒店承諾若計劃期間平均入住率不足五成，政府會向酒店補貼差額，以房價七折計算，每間房每日上限600元。食衛局回覆稱，首輪指定檢疫酒店計劃下批出約5600萬元補貼，正處理第二輪的申請，預計金額較首輪大減。
第四輪指定檢疫酒店期由6月20日至8月31日。食衛局指出至上月底，第四輪首30日的檢疫酒店預約率約八成。政府上周四公布在第四輪新增兩間酒店、額外提供500房間，令酒店總數增至33間，總共9000房間，連同備用房間，房數逾1.1萬間。
新增酒店8月才有中低價房
本報昨午致電兩間新增酒店預約21日檢疫單人房，香港喜來登酒店職員稱房價1980元的海景房於6月20日起有房間，而最低價、每晚1180元房間至7月15日才有房。銅鑼灣皇冠假日酒店職員稱只有房價4988元的套房及1988元的景觀房於6月20日起有房，其餘4種房價988至1688元的房間均8月底才有房。
另外，政府上月底公布郵輪「公海遊」最快7月復辦，商經局長邱騰華昨在港台《星期六問責》稱，由於郵輪載客限五成滿，料船公司會安排較新及容量較大的郵輪來港，最快本周抵港，不會即時泊岸，隨船船員需按規定在船上強制隔離14天或21天，乘飛機來港的船員則在指定酒店強制隔離，完成隔離後會在郵輪碼頭打針。