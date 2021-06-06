首輪檢疫酒店獲補貼5600萬元 次輪料大減

政府向指定檢疫酒店承諾若計劃期間平均入住率不足五成，政府會向酒店補貼差額，以房價七折計算，每間房每日上限600元。食衛局回覆稱，首輪指定檢疫酒店計劃下批出約5600萬元補貼，正處理第二輪的申請，預計金額較首輪大減。

第四輪指定檢疫酒店期由6月20日至8月31日。食衛局指出至上月底，第四輪首30日的檢疫酒店預約率約八成。政府上周四公布在第四輪新增兩間酒店、額外提供500房間，令酒店總數增至33間，總共9000房間，連同備用房間，房數逾1.1萬間。

新增酒店8月才有中低價房

本報昨午致電兩間新增酒店預約21日檢疫單人房，香港喜來登酒店職員稱房價1980元的海景房於6月20日起有房間，而最低價、每晚1180元房間至7月15日才有房。銅鑼灣皇冠假日酒店職員稱只有房價4988元的套房及1988元的景觀房於6月20日起有房，其餘4種房價988至1688元的房間均8月底才有房。

另外，政府上月底公布郵輪「公海遊」最快7月復辦，商經局長邱騰華昨在港台《星期六問責》稱，由於郵輪載客限五成滿，料船公司會安排較新及容量較大的郵輪來港，最快本周抵港，不會即時泊岸，隨船船員需按規定在船上強制隔離14天或21天，乘飛機來港的船員則在指定酒店強制隔離，完成隔離後會在郵輪碼頭打針。

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