政府為接種中心倒數：餘87天可打首針 聶德權：接種欠踴躍 一批復必泰暫停供港

昨3.14萬人打首針新高

另外，本港昨日錄得3.14萬人打第一針新冠疫苗，連第二針全日接種人數為5.04萬，兩數字均為計劃推出以來新高。

聶德權昨在商台《政經星期六》說，過去100日接種計劃大致暢順，疫苗供應充裕，但巿民接種動機不及其他地方踴躍和積極。他說本港訂購的750萬劑BioNTech疫苗原計劃分6個月供港，每月運100萬至150萬劑，因該疫苗有效期僅半年，運抵後只剩三四個月有效，已跟藥廠調整供港時間，有一批需先暫停供港。

稱未來未必按希望時間送抵

聶說，當未來有需要時會再通知藥廠供應疫苗，但不能「寫包單」屆時能按本港希望的時間送抵，「對我們來說是大問題」。他說過去一周接種數字上升，再次呼籲市民在8月底前盡快接種第一劑，「無七八成（市民打針），建立的屏障唔夠穩固」，接種是疫情持續清零的最根本方法，有助開展更多跨境活動，否則只會沒完沒了。

教局教界本周商學童接種

或分批到接種中心打

對於港府批准將BioNTech接種年齡下調至12歲，聶德權說，教育局本周會與學校商討學童接種安排，原則是要經多途徑、盡量方便學生、家長、教師和學校，除了可自行預約打針，亦考慮安排學生分批由學校帶到接種中心打針，若學校有一定數量學生參與，亦可外展接種。

新冠疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝在now新聞台《大鳴大放》表示，青少年接種疫苗的保護率高且無新副作用，除非病毒變種令目前疫苗失效，否則毋須等新一代疫苗。

就爆發新一波疫情時，港府或限制未接種者入特定場所，曾浩輝稱若按以前做法，全部人都受限制，在新措施下接種者可獲放寬，是獎勵接種者而非懲罰無打針者。

（新冠疫情）