稱港接種者面癱迹象增 科興與港府研納罕見反應

孟偉寧昨出席「從香港的角度來看新冠疫苗接種」網上論壇時稱有與港府聯絡,知悉在港接種科興後出現貝爾面癱的迹象增加很清晰(very clearly there is an increasing signal on this Bell's Palsy),但內地以至其他地區都無相關情况,已與港府展開溝通,嘗試將貝爾面癱加入接種科興後罕見反應。

孔繁毅料九成面癱者可康復

港大內科學系臨牀教授孔繁毅在同一論壇稱,特別在男性科興接種者中發現貝爾面癱迹象,但強調這種反應很罕見,並預期90%人可完全康復,當數據完成後會盡快公布。

對於科興對變種病毒效用,孟偉寧稱,實驗室血清研究顯示科興疫苗對英國、巴西和南非變種病毒都有中和作用,在巴西和智利的現實研究亦證實疫苗對變種病毒有效,下一步計劃在南非做同類研究。孟說,團隊亦正研究疫苗對印度變種病毒的效用,初步數據顯示與南非變種保護力相若,但仍待進一步分析。

對於為何智利的疫情不跌反升,孟偉寧解釋不能單靠疫苗,亦要靠戴口罩和社交距離等,而在智利,染疫後入深切治療部的人主要是50歲以下,這群組的接種率很低。

研加強劑針對變種病毒

孟續說,該公司正研發針對變種病毒的疫苗(variant vaccine)作加強劑,正計劃與不同國家、特別是南美洲國家做臨牀研究。

據最新一份《香港新冠疫苗的安全監察》報告,本港從疫苗接種計劃開始至5月30日,錄得77宗打針後出現貝爾面癱,涉49男28女,年齡20至87歲,38宗曾打科興,39宗曾打BioNTech,分別佔接種劑量0.0037%和0.0029%。

