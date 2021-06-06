稱港接種者面癱迹象增 科興與港府研納罕見反應

孟偉寧昨出席「從香港的角度來看新冠疫苗接種」網上論壇時稱有與港府聯絡，知悉在港接種科興後出現貝爾面癱的迹象增加很清晰（very clearly there is an increasing signal on this Bell's Palsy），但內地以至其他地區都無相關情况，已與港府展開溝通，嘗試將貝爾面癱加入接種科興後罕見反應。

孔繁毅料九成面癱者可康復

港大內科學系臨牀教授孔繁毅在同一論壇稱，特別在男性科興接種者中發現貝爾面癱迹象，但強調這種反應很罕見，並預期90%人可完全康復，當數據完成後會盡快公布。

對於科興對變種病毒效用，孟偉寧稱，實驗室血清研究顯示科興疫苗對英國、巴西和南非變種病毒都有中和作用，在巴西和智利的現實研究亦證實疫苗對變種病毒有效，下一步計劃在南非做同類研究。孟說，團隊亦正研究疫苗對印度變種病毒的效用，初步數據顯示與南非變種保護力相若，但仍待進一步分析。

對於為何智利的疫情不跌反升，孟偉寧解釋不能單靠疫苗，亦要靠戴口罩和社交距離等，而在智利，染疫後入深切治療部的人主要是50歲以下，這群組的接種率很低。

研加強劑針對變種病毒

孟續說，該公司正研發針對變種病毒的疫苗（variant vaccine）作加強劑，正計劃與不同國家、特別是南美洲國家做臨牀研究。

據最新一份《香港新冠疫苗的安全監察》報告，本港從疫苗接種計劃開始至5月30日，錄得77宗打針後出現貝爾面癱，涉49男28女，年齡20至87歲，38宗曾打科興，39宗曾打BioNTech，分別佔接種劑量0.0037%和0.0029%。

（新冠疫情）