科興稱內地准3歲以上接種 未做第3期臨牀研究 港府：未收降年齡申請

港專家孔繁毅：

最少要有第3期臨牀數據

港大內科學系臨牀教授、香港新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨在「從香港的角度來看新冠疫苗接種」網上論壇稱，專家委員會最低要求是需要有第3期臨牀研究數據才能審批是否下降接種年齡，相信屆時會先看12至17歲的青少年數據，再看6至11歲的兒童數據。中國科興生物副總裁孟偉寧在同一論壇稱，正計劃做第3期臨牀研究，最快本月底至下月初展開。

科興：最快月底做第三期研究

科興回覆本報稱，未成年群組接種科興的第一和二期臨牀研究論文的預印版本已發表，預期很快正式發表，研究顯示3至17歲兒童及青少年相隔28天接種兩劑科興後，安全和免疫反應良好，且抗體水平顯著高於成人和老年人，反映對未成年人的保護效果可能優於成人和老人。至於何時在港申請下調接種年齡，科興稱知悉香港要求完成三期研究後才能申請。

被問到若日後科興申請下調接種年齡下限至3歲，本港應循序漸進，還是一次過降至3歲。孔繁毅回覆本報稱，要視乎科興第三期兒童研究方法和涵蓋的年齡組別，一般而言很多研究會先招募青少年，因他們的免疫系統與成年人較相似。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說，一般需有逾1000名研究對象的隨機雙盲研究數據，以確立疫苗有效性和安全性。他說與科興一樣用滅活技術的流感疫苗，能在6個月或以上的兒童身上使用，在兒童身上用滅活疫苗料不會出現重大安全問題。

科興董事長央視受訪：

打3針半個月抗體達20倍

科興董事長尹衛東昨接受央視訪問稱，國家已批准科興緊急使用的年齡擴大至3歲以上，將根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。他又說，正做打3針科興的臨牀試驗，「打完兩針劑次的志願者，隔3至6個月後接種第三針，抗體可迅速地在一周內跳到10倍，半個月就可以達到20倍」。他說接種3針疫苗的試驗已完成第二期臨牀研究，會在半年、一年內詳細研究，「然後我們再建議國家，應該在什麼時候加強第三針」。

就第三針的加強劑，崔俊明說除了看抗體水平，更重要的是看加強劑能否有效應對變種病毒。

明報記者

（新冠疫情）