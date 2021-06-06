同廈有街坊急約打疫苗 食肆員工稱不知有確診

17歲患者住所位於天水圍天盛苑盛譽閣，大廈昨早完成圍封強檢，沒發現確診。居民普遍說不擔心，但有人因此立即預約接種新冠疫苗。38歲居民鍾先生表示，前日得知居住大廈有人染疫，即日致電診所預約打疫苗，可惜額滿，已預約今早接種，「知道有確診，想快啲打針」，希望減低染病風險。

減用公共設施隔紙巾撳￼ 六旬戶倡收緊入境

六旬居民黃先生則稱「少少擔心」社區仍有傳播鏈，會隔着紙巾按升降機按鈕，減少接觸公用設施，但不會因此打疫苗，「22歲大學生打針咁後生都中風，我咁嘅年紀更加驚」。他續說，天盛苑外傭很多，有少許外籍居民，擔心入境者帶病毒入社區，希望政府加強管制來港政策，防止輸入個案。

另外，17歲女生曾到訪多間商舖，有餐廳及首飾店員工均不知道染疫者曾到訪，兩店昨日照常營業。旺角通菜街的敏華冰廳員工稱不知道有人確診。趙氏夫婦原打算光顧該店，進入餐廳後從網上得知染疫者曾在此用膳，立刻離開。趙太說：「見到有確診就出番嚟，口罩都唔敢除！」

寵物店接衛署通知 首飾店：沒收到

女生與母親上月29日曾到灣仔會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK，該店職員昨日說，未收到衛生署通知患者曾到訪，直至昨早記者查詢才得知此事。職員立刻預約檢測，並說需交由身在德國的負責人決定會否停業。

染疫者與初確母親同到過的旺角寵物店Little Boss昨日閉門消毒，該店高級營業經理何先生稱前日獲衛生署通知後立刻關門，安排消毒公司噴光觸媒塗層，店員再清潔一次後就會開店。

（新冠疫情）