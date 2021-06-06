女染英變種 初步確診母曾赴全港17處 專家稱漏洞 促蒐深圳等周邊地個案基因

百人檢疫 住廈850人沒發現確診

政府前晚在女生所住的天盛苑P座盛譽閣封區，為850人檢測，沒發現確診。女生就讀的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，有80名師生要檢疫，連同補習接觸的6人、家人、朋友等，共約100人要檢疫21日，已打針可減至檢疫14日加7日自我監測。

母病毒量高 曾到醫院護老院熟食中心

少女的母親昨日初步確診，她是家庭主婦，病毒數值（CT Value）為16至19，即病毒量高，潛伏期內多次與其母（少女的外婆）到大埔熟食中心2樓用膳，也曾陪母親到大埔順福護老院觀察環境，以及到大埔醫院探望家人；另曾與女兒去會展教育展及旺角通菜街敏華冰廳。本報昨午致電該護老院，職員稱負責人不在，隨即收線。

張竹君：難斷定誰先中招 料曾外遊者傳染

張竹君稱難判斷女生和母親誰先染疫，仍未確定母親是否染變種病毒，但由於屬女生的密切接觸者，暫將母親當成變種個案處理。張說：「二人CT值很低，去過很多地方，好多地方都有戴口罩，理論上傳播風險不是很高，當然食肆等無戴口罩場合可能較大風險。但因為是變種病毒，據其他地方和內地經驗，都見到不是很直接傳播，可能比之前情况的更容易傳播，戴口罩或較遠距離都有可能傳播。」她又說有可能再出現更多相關個案。

全球逾百地區現英國變種 深圳近日爆

張：會向內地跟進

張說，港大和理大均有就個案做基因分析，發現女生的病毒基因與本港早前輸入的N501Y不相似，近期輸入的N501Y則未分析。她估計兩母女受曾外遊者傳染，曾問病人一家曾否接觸有外遊者，暫沒線索。根據世衛資料，英國變種病毒在100多個國家和地區都有傳播，包括近日爆疫的深圳，截至上月底錄得11宗英國變種病毒個案。張竹君稱港府沒深圳個案的基因排序，會向內地跟進。

蕭傑恒表示，女生感染的變種病毒與本港第四波流行的病毒株、4月印裔男子群組的南非變種病毒株都不同，與早前20多宗涉英國變種病毒的輸入個案對比亦差很遠，女生感染的英國變種病毒有超過10個突變不同，暫未找到可能感染源。

指傳播力遠超第四波個案

蕭傑恒：有些位看漏了 要快點找到

蕭稱，過去兩個月多個南非變種病毒個案CT值均逾30，女學生CT值為17.6，即病毒量高於前者逾1000倍，代表其傳染性遠高，憂有社區傳播。英國變種病毒較本港第四波流行的病毒傳播力高五至七成，蕭說本港放寬社交距離措施和疫苗接種率低，若變種病毒突襲社區可致嚴重傳播，如未來再有零星個案就顯示本港開始接近第五波疫情。

蕭傑恒說：「防疫漏洞一定有，否則不會有輸入個案走漏感染社區……有些位（漏洞）大家都看漏了，要快點找到，否則會不斷有個案流入，造成更大規模爆發。」他認為，衛生署需盡快將女生的病毒基因與過往所有英國變種病毒輸入個案做比對，亦應向周邊地區取正流行的病毒基因排序，包括向深圳衛健委取當地英國變種病毒個案的基因，以調查病毒如何輸入香港，制訂針對式防疫措施。

明報記者

（新冠疫情）

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