律政司上訴黎智英刑恐案 裁判官拒簽呈述

正在服刑的黎智英昨沒到庭應訊，由大律師代表出庭。

律政司要求高院下令簽署呈述書

除上訴聆訊排期外，律政司就案件呈述的上訴程序亦作出申請。根據相關程序，原審裁判法官須簽署一份案件呈述文件，再交處理上訴的高院法官。但本案原審裁判官鍾明新沒有採用律政司草擬的案件呈述，自行撰寫，律政司不同意裁判官的版本，故根據《裁判官條例》第112條提出申請，要求高院法官陳慶偉發出履行義務令，下令裁判官簽署經修訂的案件呈述書。

律政司在庭上透露，本案的案件呈述涉及3項爭議問題，即：1）裁判官有否錯誤裁定黎智英對涉案記者所稱「實搞×你」一句過於模糊、未能證明是意指要威脅傷害該記者；2）裁判官有否錯誤裁定該句說話只是黎智英脫口而出，沒有威脅的意圖；3）裁判官是否錯誤地未有作充分考慮及給予自己適當的引導，以致被告脫罪？代表黎智英一方的律師認為，律政司提出的首兩個問題涉及事實陳述，而非法律問題。

最終陳官給予時間讓雙方商討案件呈述文件的內容，若雙方不同意，便會於昨午4時再開庭處理；但若有共識，則會以書面下令鍾官簽署經修訂版本。昨午最後沒有開庭，意味陳官將下令鍾官簽署雙方同意經修訂的版本。

【案件編號：HCMA 138/21】

（32周年 六四不一樣）