林榮基台灣悼念：自由可貴 不言而喻

林榮基於facebook稱，身為港人，今次於台北自由廣場紀念六四「感覺特別意義；香港被禁止，自由之可貴，不言而喻」。

悼念晚會發言者，包括親歷六四的歷史文獻學者吳仁華、學運領袖吾爾開希，以及藝術家巴丟草、流亡維權律師陳建剛及身於英國的香港立法會前議員羅冠聰等，台灣立法院長游錫堃丶立委林昶佐和邱顯智等也有參與。晚會與美國非營利組織「人道中國」線上串連，加入全球串連悼念24小時行列；「人道中國」由當年學運領袖周鋒鎖等運作。

蔡英文：不忘港人每年燭光悼念

台灣總統蔡英文在fb稱，不會忘記32年前這天，在天安門廣場上犧牲的年輕人，以及過去年復一年，總是透過燭光悼念六四的香港朋友。她說相信所有以自由民主為傲的台灣人，「更會緊緊堅守着信念，不因風雨而動搖」。台灣前總統馬英九亦於fb表示，「32年來我一直建議大陸，要真誠面對丶平反『六四』這個歷史創傷，兩岸才能大幅拉近彼此距離，不會愈走愈遠」。

（32周年 六四不一樣）