美領館歐盟駐港辦「點燭」

布林肯：天安門示威香港爭民主互相呼應

外交部斥干涉中國內政

維園六四集會連續第二年被禁，布林肯稱天安門的示威跟香港爭取自由民主的情况互相呼應。他昨亦在Twitter貼文紀念六四32周年，稱所有政府都須保護及推進人權這普世價值。

英國駐華大使館昨午在微博、微信貼出一張黑暗中的燭光照片，未附文字，不足20分鐘被網管當局刪除。大使館公使司徒娜（Christina Scott）在Twitter帖文附上燭光動態圖片，表示他們把該照貼在中國社交平台，惟20分鐘內被刪除。英國廣播公司（BBC）駐中國記者勞倫斯（Edward Lawrence）留言稱很驚訝網管當局花這麼久才刪除，司徒娜回覆：「比去年慢了5分鐘，顯然今天對網管人員來說是忙碌的一天。」

國際特赦組織亞太區域主任米什拉（Yamini Mishra）昨表示，港府再以新冠疫情為藉口，扼殺言論自由與和平集會的權利，稱市民不應因悼念六四受害者而受罰。

（法新社/路透社/中央社）

（32周年 六四不一樣）