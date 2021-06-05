美領館歐盟駐港辦「點燭」

【明報專訊】六四事件32周年，美國駐港總領事館、歐盟駐港辦事處辦公室窗邊，昨晚擺滿電子蠟燭。美國國務卿布林肯昨表示，美方會繼續就中國人民要求中國政府尊重普世人權而跟他們站在一起，又稱美國對32年前犧牲的人及至今面對政府打壓仍堅持不懈的社運人士致敬。他呼籲中國就六四事件保持透明，包括當年事件中被殺、拘留及失蹤人數的全面估算。中國外交部發言人汪文斌抨擊布林肯干涉中國內政，稱美國應正視自身的嚴重人權問題。
布林肯：天安門示威香港爭民主互相呼應
外交部斥干涉中國內政
維園六四集會連續第二年被禁，布林肯稱天安門的示威跟香港爭取自由民主的情况互相呼應。他昨亦在Twitter貼文紀念六四32周年，稱所有政府都須保護及推進人權這普世價值。
英國駐華大使館昨午在微博、微信貼出一張黑暗中的燭光照片，未附文字，不足20分鐘被網管當局刪除。大使館公使司徒娜（Christina Scott）在Twitter帖文附上燭光動態圖片，表示他們把該照貼在中國社交平台，惟20分鐘內被刪除。英國廣播公司（BBC）駐中國記者勞倫斯（Edward Lawrence）留言稱很驚訝網管當局花這麼久才刪除，司徒娜回覆：「比去年慢了5分鐘，顯然今天對網管人員來說是忙碌的一天。」
國際特赦組織亞太區域主任米什拉（Yamini Mishra）昨表示，港府再以新冠疫情為藉口，扼殺言論自由與和平集會的權利，稱市民不應因悼念六四受害者而受罰。