公墓拜祭 天安門母親：正義必勝邪惡 便衣警嚴防 規模比30周年更甚

天安門母親成員張先玲、黃雪芬、尤維潔、黃金平等昨由公安專車送到萬安公墓。兒子王楠在六四遇難的張先玲向自由亞洲電台說：「9點半到10點之間，我們到了公墓。10點鐘開始祭禱，大家默哀，然後每一家人給親人祭奠，最後是三鞠躬。他們（警察）我看今天有30來個人，便衣。三三兩兩分散在墓區。在我們現場有十幾個人，不到20人。」形容今年墓區的人較往年多。

悼文：活着的難屬擔更重擔子

祭奠儀式由六四難屬尤維潔主持，黃金平致辭。悼文寫道，在屠殺中遇難的8名親人當年正值青春年華，滿懷愛國的激情走上街頭，想不到竟被殘酷殺害，「作為親人，永遠不會忘記這樁慘案，是她們心頭永遠無法消除的痛」。悼文稱，32年來心中悲痛絲毫未減，只是將悲痛深埋心底，擦乾眼淚，向剝奪親人生存權的當權者討還公道；又提到已有數名難屬離世，但「我們活着的人，一定會擔起更重的擔子，抗爭到底，至死不渝！」

六四死難者親屬每年都向當局發出公開信，要求交代六四真相，追究責任。張先玲說今年訴求始終不變：「一是要譴責他們屠殺，還有就是我們的三項要求（真相、賠償、問責），還有就是我們也講到今年（香港維園）燭光晚會不能舉行了，但是我們大家堅信全世界更多的人會用更多的形式來舉行悼念。」

公墓現場氣氛緊張，不少警員、便衣和公墓安保人員在外值守，經過的行人亦被盤查。消息人士稱，萬安公墓自前日起便因「重大活動」關閉至本周末，非墓園工作人員和公務人員一概不得進入。昨午有男子捧着一束菊花到公墓時被攔，男子稱祭奠親人、無其他目的，被要求留下姓名和聯繫方式等才放行。

「今天」成禁詞 微信有帖紀念

在北京市區，天安門廣場一帶昨日警力較平日增強，路口都有警員當值，盤查路人。

當局亦在網上嚴格封鎖六四的信息，昨日「豆瓣網」上，「今天」亦成禁詞。微信則仍有人發出「32年前的今天」，以流淚的眼睛配圖；亦有網民以「午安，故園32年前」打招呼，以示紀念。

明報記者

（32周年 六四不一樣）