中大現「毋忘六四」標語 學生：用自己方式悼念

30學生烽火台亮燭1小時

內地博士生章同學表示，若晚上中大有和平的悼念活動，他會在旁圍觀及支持，但不支持暴力的集會。碩士生葉同學說，雖然擔心有被捕的風險，但晚上8時仍會到天主教堂參與彌撒，因代表反抗，「在現時惡劣的環境下，我們應站出來表達自己的意願，讓所有人看到」。

羅同學：不應害怕被捕而不做

二年級陳同學表示，會與葉同學一起到中大校園張貼文宣，因害怕民眾會淡忘六四事件，即使貼文宣作用不大，仍希望令更多人留意六四。她表示，即使警方禁止支聯會舉辦燭光悼念活動，仍會用自己方式悼念。

身穿黑裙的香港一年級生羅同學表示，晚上會在觀塘街道燃點燭光悼念六四，因此行為象徵學生捍衛自由及表達自己的意願，「不應該害怕被捕而不做這些事」。羅認為，警方禁止舉辦燭光集會的行為十分無理，「每個人有表達意願的權利，不管疫情或國安法，如果只是個人獨自表達訴求，不認為此行為會違犯國安法或群體聚集」。她表示，已有心理準備被拘捕，如果到時現場看見警察，她會使用手機電筒取代燭光。

（32周年 六四不一樣）