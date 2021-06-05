港大生洗國殤柱稱「萬幸」：行禮如儀已非易事

學生會原定昨日「洗柱」及重髹太古橋，但因天雨關係，學生會昨只安排「洗柱」，並預告另擇日子「髹橋」。

港大學生會會長郭永皓與約20名學生會及屬會成員默哀一分鐘，其後戴上手套、拿起抹布洗柱，並獻上白色鮮花。洗柱期間有圍觀人士拍掌，並有數名校方保安人員不斷高喊「保持社交距離」，並舉起有關字句的告示牌，但未阻撓活動。

校方無阻撓 保安提守限聚

郭永皓表示，學生會舉行活動有自主及自由，而活動出發點是守護歷史真相、悼念遇難者，以及教育港大同學關於港大的歷史，相信活動絕對合法合理，校方事前仍未有表示反對或施壓。

參與活動的二年級生張同學表示，昨日是第二次參加「洗柱」活動，活動流程與往年雖無大分別，但心態已截然不同，「不是事件（洗柱）在今年六四有什麼不同，而是今年香港要守護歷史，面對的困難多了很多」，對昨日仍可洗柱有萬幸的感覺。四年級的吳同學今年則是首次參與洗柱，表示以往洗柱不會有太多包袱，今年風險則高了許多，「不知道有天會否被秋後算帳」。

另外，部分大學的學生會亦有於校內悼念六四。科大學生會昨於其校內告示板張貼六四事件的時序；城大學生會則於其福利商店外播放六四紀錄片。理大學生會日前亦於校內民主牆貼上「平反六四」標語及「坦克人」相片，惟昨發現有關六四的文宣已被校方移除。

（32周年 六四不一樣）